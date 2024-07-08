İZMİR (AA) - Çeşme Yarımadası'nın tarihsel zenginliği ve lezzet kültürünü geleceğe taşımak üzere hazırlanan "Yarımada Yolculuğunda Eskimeyen Lezzetler" kitabı etkinlikle tanıtıldı.



İbrahim Çeçen Vakfı desteğiyle tarihçi ve seyahat yazarı Saffet Emre Tonguç ile yazar Serda Büyükkoyuncu tarafından hazırlanan kitabın tanıtımı için IC Çeşme Marina'da etkinlik yapıldı.



Gastronomi, turizm ve iş dünyasından temsilcilerin katıldığı etkinlikte kitapta yer alan bazı tariflerin tadımı da gerçekleştirildi.



İbrahim Çeçen Vakfı Başkanı Günseli Çeçen, yaptığı açıklamada kitabın yazım hikayesinin 2010'lara dayandığını belirterek IC Çeşme Marina'nın kuruluşuyla birlikte vakfın da bu topraklardaki değerleri koruma ve gelecek nesillere aktarma projelerine odaklandığını kaydetti.



Yerel ürünlerin ilham veren hikayeleri ve bölgenin unutulmaya yüz tutmuş tariflerini içeren kitabın satışından elde edilecek gelirin ise gastronomi öğrencilerine burs olacağı belirtildi.





































