1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında İzmir’in Çeşme ilçesinde düzenlenen yürüyüşte, emek, adalet ve eşitlik temaları ön plana çıktı. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Türkiye’nin gelir adaletinden ve eşitlikten uzaklaştırıldığını belirterek, mücadele vurgusu yaptı.

Yürüyüşe yoğun katılım

Mehmetçik Parkı’ndan başlayarak Çeşme Cumhuriyet Meydanı’na kadar süren yürüyüşte sendika temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, vatandaşlar ve işçiler bir araya geldi. “Hak, hukuk, adalet” ve “Birleşe birleşe kazanacağız” sloganlarıyla yürüyen gruplar, demokrasi ve emek mücadelesine dikkat çekti.

“Türkiye eşitliğin olmadığı bir ülkeye dönüştü”

Cumhuriyet Meydanı’nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından kürsüye çıkan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, şu açıklamalarda bulundu:

“Geçmişte 1 Mayıs’ta insanları katlettikleri darbe yıllarından, bugün kutlamaların engellendiği bir sürece geldik. Türkiye, demokrasi, adalet, gelir adaleti ve eşitliğin olmadığı bir ülkeye dönüştürülmüştür. Ne baskı ne korku ne de seçilmişleri zindana atan anlayış bizi yıldırabilir. Dün de bugün de yarın da bu mücadeleye devam edeceğiz. Bu ülke, eşit olarak her yurttaşındır. Gerçek sahipleri milletimizdir. Kutlu olsun 1 Mayıs.”

Sendikalardan güçlü katılım

Etkinlikte DİSK Çeşme Şubesi adına Bahar Seli, EMEKLİSEN Çeşme Şube Başkanı İbrahim Tuz, TÜMBELSEN Çeşme Şube Başkanı Volkan Burçak ve EĞİTİM SEN Baş Temsilcisi Gülay Canbek de konuşmalar yaparak, emekçilerin sorunlarını ve taleplerini dile getirdi.