Doğal yöntemlerle yetiştirdiği organik enginarları mevsiminde toplayıp işleyen Güvercin, farklı ürünlerle tüketicilere çeşitlilik sunuyor.

Enginarın farklı halleri

Ersin Güvercin, enginarı sadece konserve olarak sunmakla kalmıyor, aynı zamanda enginar sirkesi, enginar suyu ve enginar unu gibi farklı şekillerde de tüketiciye ulaştırıyor. Güvercin, tarlasında özenle yetiştirdiği enginarları, mevsiminde topladıktan sonra, çanak enginar haline getiriyor. Özel kazanlarda buharda, 150 derecede sterilizasyon işlemi yaparak, ürünlerini konserve haline getiriyor.

Raf ömrü 3 yıl

Güvercin, en çok tüketilen çanak enginarın yanı sıra, kalp enginar ve taze yapraklı enginar konservesi de ürettiklerini belirtti. Ürettikleri enginar konservelerinin kapağı açılmadan 3 yıl raf ömrü olduğunu vurgulayan Güvercin, ürünlerinin kalitesine ve dayanıklılığına dikkat çekiyor.