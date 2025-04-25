18. Yarımada Spor Oyunları’nın tanıtım toplantısı, Çeşme Belediyesi ev sahipliğinde düzenlendi. Toplantıya, İzmir Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ve ilçe protokolü katıldı. Toplantıda, sporun kent yaşamına katkısı ve gençler üzerindeki olumlu etkileri vurgulandı.

9 ilçeden 2 bin sporcu katılacak

26 Mayıs – 1 Haziran 2025 tarihleri arasında düzenlenecek olan organizasyonda, Balçova, Çeşme, Güzelbahçe, Urla, Karaburun, Seferihisar, Selçuk, Narlıdere ve Menderes ilçelerinden 2 bine yakın amatör ve profesyonel sporcu mücadele edecek.

Etkinlikte 14 farklı branşta yarışmalar yapılacak. Bu branşlar arasında basketbol, plaj voleybolu, Crossfit, E-Spor, Dog Diving, Paramotor Slalom ve SUP gibi dikkat çeken sporlar yer alıyor.

Açılış korteji Mehmetçik Parkı’ndan başlayacak

Yarışmaların açılış töreni 26 Mayıs 2025 Pazartesi günü kortej yürüyüşü ile başlayacak. Mehmetçik Parkı’ndan hareket edecek kortej, Cumhuriyet Meydanı’nda son bulacak. Organizasyonda bu yıl ilk kez ulusal düzeyde sporcular da yer alacak.

Denizli: “Spor, kültür ve sanatın merkezi olacağız”

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, yaptığı konuşmada, “Çeşme’nin spor, kültür ve sanatın merkezi olması için çalışıyoruz. Bu tür organizasyonlar gençleri iyiye özendiren, kenti canlı tutan faaliyetlerdir. Bu yıl da geleneksel bir spor müsabakasına ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

Kurumlar arası iş birliğiyle hazırlıklar tamamlandı

Başkan Denizli, organizasyonun eksiksiz yürütülmesi için İzmir Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Çeşme Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve diğer tüm kurumlarla iş birliği içinde uzun süredir çalıştıklarını belirtti. Katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür etti.