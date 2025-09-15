İzmir’in Çeşme ilçesinde geçen yıl Alaçatı Mahallesi Deliklikoy mevkisinde çıkan orman ve makilik alandaki yangında 3 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan davada mahkeme kararını açıkladı. 5 sanığın yargılandığı davada, sanıklara verilen cezalar yangını söndürmek için gösterdikleri çabalar ve cezaların gelecekteki etkileri dikkate alınarak indirildi.

Olayın geçmişi

15 Temmuz 2024’te Çeşme’nin Alaçatı Mahallesi Deliklikoy mevkisinde orman ve makilik alanda çıkan yangın, İzmir itfaiye ekipleri ve AFAD ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alınmıştı. Yangında Mesut Coşkunöz (68), oğlu Hilmi Coşkunöz (38) ve Mesut Coşkunöz’ün yeğeni Mine Elmas (35) yaşamını yitirmişti. Yangının ardından bölgede yapılan incelemelerde 4 işçi ve arazi sahibi gözaltına alınmış, şüpheliler hakkında taksirle orman yangını ve ölüme sebep olma suçlamalarıyla soruşturma başlatılmıştı.

Dava süreci

Çeşme Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanıklar duruşmaya katılmazken, taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, daha önce açıkladığı esas hakkındaki mütalaasını duruşmada yineledi. Taraf avukatları ise mütalaaya karşı savunmalarını yaptı.

Mahkeme kararı

Mahkeme heyeti, sanıklar B.G.Ö. ve B.S.Y. hakkında “taksirle orman yangınına neden olma” ve “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçlarından beraat kararı verdi.

Diğer sanıklar A.E, M.A.Y. ve Ö.G. hakkında ise “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan beraat kararı verildi. Ancak bu üç sanık, “orman yangınına neden olma” suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, yangını söndürmek için gösterdikleri çabaları ve cezaların geleceğe etkilerini dikkate alarak cezayı önce 4 yıl 2 aya, ardından 3 yıl 5 ay 20 güne indirdi.

Uzman görüşü

Hukuk uzmanları, bu davanın orman yangınları ve ihmallerle ilgili sorumlulukların tespiti açısından önemli bir emsal oluşturduğunu belirtiyor. Ayrıca verilen cezaların indirimi, sanıkların yangını söndürmek için gösterdikleri çabaların hukuki süreçte göz önünde bulundurulduğunu gösteriyor.

Toplumsal önemi

Orman yangınları, hem can kaybına hem de çevresel yıkıma yol açması nedeniyle toplumsal açıdan büyük önem taşıyor. Çeşme davası, bu tür felaketlerde taksir ve ihmale dayalı sorumluluğun tespiti, adli süreçlerin şeffaf yürütülmesi ve cezaların belirlenmesinde kriterlerin nasıl uygulandığını ortaya koyuyor.