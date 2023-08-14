Olay, dün saat 15.15 sıralarında Sakarya Mahallesi, Aya Yorgi Koyu'nda bir beach clup önünde meydana geldi. İddiaya göre, rezervasyonu olmadığı içeri alınmayan H.K.A. ve M.E.A., yanlarındaki tabancalarla rastgele çevreye ateş açtı. Kurşunlardan biri beach club'ın önünde bekleyen taksi şoförü F.G.'nin omzuna, biri de aracının ön camına isabet etti. Beach club'ta kısa süreli panik yaşanırken, saldırganlar otomobille kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan taksi şoförü F.G., ambulansla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. F.G., buradaki ilk müdahalenin ardından İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.



ŞÜPHELİLER YAKALANDI



Polis olayın ardından otomobille kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelilerin Çeşme Otoyolu Alaçatı Gişeler mevkisinde araç değiştirdikleri kameraya yansıdı. Harekete geçen İstihbarat Şube Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştiren şüpheliler, H.K.A ve M.E.A ’yı olayda kullandıkları tabanca ve akrep diye tabir edilen otomatik tabanca ile birlikte yakaladı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.