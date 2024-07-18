Çeşme'de skandal yaşandı. Türk Eğitim Vakfı'nın yardım konserinde sahne alacak Yunan şarkıcı Despina Vandi, sahnede Atatürk posteri ve Türk Bayrağı var diye sahneye çıkmadı. Konser iptal oldu. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin çıkışını "Klasik CHP" diyerek eleştiren AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'a Çeşme'den yanıt gecikmedi.İZMİR (İGFA) - Yunan Diva, Atatürk posteri var diyerek sahneye çıkmayınca, konser iptal oldu.

Etkinlikte konuşma yapan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Despina Vandi'nin Çeşme'den hemen ayrılmasını istedi.

Ne BAYRAĞIMIZI, ne de ATATÜRK’ümüzün bayrağını indirmeye hiç kimse cesaret edemez! Herkes haddini bilecek! pic.twitter.com/3p5ugHkUXd— Lâl Denizli (@laldenizlicesme) July 17, 2024

Konsere katılan binlerce kişi, İzmir Marşı okuyarak Vandi'yi protesto etti.

TEV İzmir Şubesi Başkanı Gülnur Soybayraktar konuyla ilgili yaptğı açıklamada son dakikada elde olmayan nedenlerle çıkamadığını söyledi.

İsteyenlere bilet iade edebileceğini söylediği halde kimse iade yapmadı TEV Korosu ile birlikte İzmir Marşı söylediler.

VARANK: KLASİK CHP!

Olayın sosyal mecralarda yayılması ardından AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'tan ilginç bir paylaşım geldi. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin makama oturttuğu köpek fotoğrafını iliştirerek, paylaşımda bulunan Milletvekili Varank, "Makamınıza oturttuğunuz köpeğe sorsanız, o bile “Türk Eğitim Vakfı” için düzenlenen bağış gecesine “Yunan” sanatçı çıkarılmaması gerektiğini size söylerdi. Ama siz önce Milli değerlerimize saldıranlara sahne verdiniz, sonra hamasete sarılıp marşlar okudunuz. Klasik CHP" yorumunda bulundu.

Bunun üzerine Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ise, Milletvekili Varank'ın paylaşımını alıntılayarak, "Sizin yönetim anlayışınızda, kurumların kendi özgür fikirlerine ve programlarına saygı göstermek gibi bir gelenek olmadığından Çeşme’de düzenlenen bir yardım konserinde, Türk Eğitim Vakfı’na ait organizasyonda yine sanatçı tercihinin kendilerine ait olabileceği aklınıza bile gelmemiştir. Evet BAYRAK ve ATATÜRK, sadece biz CHP’lilerin değil 85 milyonun kırmızı çizgisidir ve milli değerlerimizi şanlarına yakışır şekilde korumak da biz CHP’lilerin en iyi bildiği şeydir" dedi.

https://twitter.com/laldenizlicesme/status/1813707957122789848

BAŞKAN LAL: KÖPEĞİM BİLE HAREKETLERİYLE SİZDEN DAHA MANTIKLI

"Lakin sizin gibi bu ülkede “bakanlık” yapmış bir kişinin, sırf CHP’ye muhalefet etmek için değerlerimizi ayak altına almak isteyenlerle bile nasıl yan yana gelebileceğinizi tüm milletimiz görsün diye cevap veriyorum" diyen Başkan Lal, paylaşımında, "Bu arada, köpeğim konuşmuyor malum öyle bir genetik özelliği bulunmuyor fakat emin olun sadece hareketleriyle bile sizden daha mantıklı davranışlara sahip. Şükür" yorumunu yaptı.