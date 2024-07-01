İzmir’in Çeşme ilçesinde, sigara izmariti atarak makilik alanda orman yangınına neden olan kişi tutuklandı. İzmir'in Menderes, Selçuk ve Çeşme ilçelerinde dün başlayan orman yangınları, onlarca hektarlık alanı küle çevirmişti. Yangınlar, havadan ve karadan yoğun müdahalelerle saatler süren çalışmalarla kontrol altına alınabildi.

Yangınlar kontrol altına alındı

İzmir'in farklı bölgelerinde başlayan orman yangınları, geniş çaplı zarara yol açtı. Menderes, Selçuk ve Çeşme ilçelerinde toplamda yüzlerce hektar ormanlık alan yangınlar nedeniyle kül oldu. Yangınların kontrol altına alınması için havadan ve karadan yoğun müdahaleler gerçekleştirildi. Yangın söndürme ekipleri, saatler süren çalışmaları sonucu yangınları kontrol altına almayı başardı.

50 hektarlık alan küle döndü

Çeşme ilçesi Germiyan Mahallesi'nde çıkan yangında, sigara izmariti atarak 50 hektar alanı küle çeviren O.İ. isimli şahıs gözaltına alındı. Yapılan soruşturma sonucunda, O.İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

4 kişi serbest 1 tutuklama

Menderes'teki yangının, bir hobi bahçesinden kaynaklandığı belirlendi. Bu yangınla ilgili olarak 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 kişi tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Menderes’te yaklaşık 150 hektar, Selçuk'ta ise 350 hektar ormanlık alan zarar gördü.