İzmir’in gözde tatil bölgelerinden biri olan Çeşme, olası deprem ve diğer afetlere karşı hazırlıklı olmak adına önemli bir adım attı. İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, Çeşme genelinde 25 mahallede toplam 50’den fazla afet ve acil durum toplanma alanı belirlendi. Bu noktalar, vatandaşların güvenli bir şekilde bir araya gelmesini sağlamak ve afet yönetimini hızlı bir şekilde organize etmek amacıyla planlandı.

İşte Çeşme’nin mahallelerine göre afet ve acil durum toplanma alanları:

16 Eylül Mahallesi

1 No'lu Toplanma Alanı: 3011 Sokak’ta bulunan park ve otopark.

Alaçatı Mahallesi

Alaçatı, Çeşme’nin en yoğun mahallelerinden biri olması nedeniyle 8 farklı toplanma alanına sahip:

1 No'lu Alan: Atatürk Bulvarı üzerindeki park.

Atatürk Bulvarı üzerindeki park. 2 No'lu Alan: 14045 Sokak’ta bulunan park.

14045 Sokak’ta bulunan park. 3 No'lu Alan: 14050 Sokak’taki çocuk parkı.

14050 Sokak’taki çocuk parkı. 4 No'lu Alan: 14000 ve 14027 Sokak kesişimindeki park.

14000 ve 14027 Sokak kesişimindeki park. 5 No'lu Alan: 14027 Sokak’taki park.

14027 Sokak’taki park. 6 No'lu Alan: 15023 Sokak’ta bulunan park.

15023 Sokak’ta bulunan park. 7 No'lu Alan: 12055 Sokak’taki park.

12055 Sokak’taki park. 8 No'lu Alan: 12054 Sokak’ta bulunan park.

Altınkum Mahallesi

1 No'lu Toplanma Alanı: 136/1 Sokak’ta bulunan park.

Ardıç Mahallesi

1 No'lu Toplanma Alanı: 5491 Sokak’ta yer alan otopark.

Boyalık Mahallesi

1 No'lu Alan: 3211 ve 3223 Sokak kesişimindeki park.

3211 ve 3223 Sokak kesişimindeki park. 2 No'lu Alan: 3211 ve 3212 Sokak kesişimindeki otopark.

3211 ve 3212 Sokak kesişimindeki otopark. 3 No'lu Alan: 3256 Sokak’taki park.

Celal Bayar Mahallesi

1 No'lu Toplanma Alanı: 5194 Sokak’taki park.

Cumhuriyet Mahallesi

1 No'lu Alan: 4526 Sokak’taki çocuk bahçesi.

4526 Sokak’taki çocuk bahçesi. 2 No'lu Alan: 4525 Sokak’taki otopark ve çocuk bahçesi.

Çakabey Mahallesi

1 No'lu Toplanma Alanı: 2250 Sokak’taki otopark.

Çiftlik Mahallesi

1 No'lu Alan: 22 Sokak’taki park.

22 Sokak’taki park. 2 No'lu Alan: 4 Sokak’taki otopark.

4 Sokak’taki otopark. 3 No'lu Alan: 128 Sokak’taki park.

Dalyan Mahallesi

1 No'lu Alan: 4030 Sokak’taki park.

4030 Sokak’taki park. 2 No'lu Alan: 4004 Sokak’taki çocuk bahçesi.

4004 Sokak’taki çocuk bahçesi. 3 No'lu Alan: 4175 Sokak’taki park ve çocuk bahçesi.

4175 Sokak’taki park ve çocuk bahçesi. 4 No'lu Alan: 4173 Sokak’taki çocuk bahçesi.

4173 Sokak’taki çocuk bahçesi. 5 No'lu Alan: 4207 Sokak’taki park ve otopark.

Fahrettinpaşa Mahallesi

1 No'lu Toplanma Alanı: 2222/1 Sokak’taki park.

Germiyan Mahallesi

1 No'lu Toplanma Alanı: Ören Mevkii Sokak’ta bulunan tarla (222 Ada, 65 Parsel).

Ildır Mahallesi

1 No'lu Toplanma Alanı: 37232 Sokak’taki park.

Ilıca Mahallesi

1 No'lu Alan: 5131 Sokak’taki park.

5131 Sokak’taki park. 2 No'lu Alan: 5040 Sokak’taki park ve otopark.

İsmet İnonü Mahallesi

Bu mahallede 8 farklı toplanma alanı bulunuyor:

1 No'lu Alan: 2078/1 Sokak’taki park ve otopark.

2078/1 Sokak’taki park ve otopark. 2 No'lu Alan: 2069 Sokak’taki zeytinli tarla.

2069 Sokak’taki zeytinli tarla. 3 No'lu Alan: 2051 Sokak’taki bahçe.

2051 Sokak’taki bahçe. 4 No'lu Alan: 2163 Sokak’taki park.

2163 Sokak’taki park. 5 No'lu Alan: 2126 ve 2148 Sokak arasındaki park.

2126 ve 2148 Sokak arasındaki park. 6 No'lu Alan: 2095 Sokak’taki otopark.

2095 Sokak’taki otopark. 7 No'lu Alan: 2123 Sokak’taki otopark.

2123 Sokak’taki otopark. 8 No'lu Alan: 2122 ve 2130 Sokak kesişimindeki park.

Musalla Mahallesi

Çeşme’nin en fazla toplanma alanına sahip mahallelerinden biri:

1 No'lu Alan: 1049 Sokak’taki park.

1049 Sokak’taki park. 2 No'lu Alan: 1052 Sokak’taki park.

1052 Sokak’taki park. 3 No'lu Alan: 2122 Sokak’taki park.

2122 Sokak’taki park. 4 No'lu Alan: 16 Eylül Kurtuluş Parkı.

16 Eylül Kurtuluş Parkı. 5 No'lu Alan: 1025 ve 1030 Sokak arasındaki park.

1025 ve 1030 Sokak arasındaki park. 6 No'lu Alan: 1030 Sokak’taki park.

1030 Sokak’taki park. 7 No'lu Alan: 1046 Sokak’taki park ve otopark.

1046 Sokak’taki park ve otopark. 8 No'lu Alan: 1048 Sokak’taki park.

1048 Sokak’taki park. 9 No'lu Alan: 1081 Sokak’taki park ve otopark.

1081 Sokak’taki park ve otopark. 10 No'lu Alan: 1025 ve 1028 Sokak kesişimindeki park ve otopark.

1025 ve 1028 Sokak kesişimindeki park ve otopark. 11 No'lu Alan: 1066 Sokak’taki imar durumu olmayan alan.

Çeşme’de deprem toplanma alanlarının önemi

Çeşme, hem yerleşik nüfusu hem de yaz aylarında artan turistik yoğunluğu nedeniyle olası afetlerde büyük risk taşıyan bölgelerden biri. Bu nedenle, AFAD tarafından belirlenen acil durum toplanma alanları, vatandaşların güvenliğini sağlamak adına büyük bir önem taşıyor.

Vatandaşların, yaşadıkları mahalledeki toplanma alanlarını önceden öğrenerek herhangi bir acil durumda panik yapmadan bu noktalara ulaşmaları büyük önem arz ediyor. Yetkililer, özellikle deprem gibi afet senaryolarına karşı bilinçli olunması gerektiğini belirterek, bu alanların afet anında güvenli bir şekilde organize edileceğini vurguluyor.