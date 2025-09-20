Çeşme’de 19 Eylül Gaziler Günü, Cumhuriyetimizin bağımsızlığı ve özgürlüğü için canlarını ortaya koymuş kahraman gazilerimiz ve aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri için çeşitli etkinliklerle anıldı. Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli’nin katılımıyla Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen resmi törenin ardından, gaziler ve şehit aileleri evlerinde ziyaret edildi.

Çeşme’de Gaziler Günü coşkuyla kutlandı

Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen resmi törene katıldı. Törenin ardından, katılımcılar için bir kokteyl düzenlendi. Etkinliklerin devamında, Çeşme’deki gaziler ve şehit aileleri, belediye yetkilileri tarafından evlerinde ziyaret edildi.

Zeytin ağacı armağan etti

Çeşme Belediyesi, gaziler ve şehit ailelerine, barışın, kalıcılığın ve umudun sembolü olan zeytin ağacı hediye etti. Zeytin ağaçları, hem geçmişteki kahramanlıkları onurlandırmak hem de bu fedakârlıkların gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla verildi. Her zeytin ağacının üzerinde Başkan Lâl Denizli’nin anlamlı mesajı yer aldı:

“Bugün bu topraklarda özgür ve huzurlu yaşayabiliyorsak, bunu şehitlerimizin kutsal emanetine ve gazilerimizin onurlu mücadelesine borçluyuz. Sizlerin fedakârlığı, hepimiz için unutulmaz bir değer, gelecek nesiller için yol gösterici bir mirastır. 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle sizlere armağan ettiğimiz zeytin ağacı, barışın, umudun ve kalıcılığın sembolüdür. Sonsuz minnet ve saygılarımla.”

Gazilerimiz bu ülkenin en kıymetli emanetleridir"

Başkan Lâl Denizli, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, “Gazilerimiz ve şehitlerimizin aileleri, bu ülkenin en kıymetli emanetleridir. Onların fedakârlıklarını yalnızca anmakla kalmayıp, daima yanlarında olduğumuzu hissettirmek en temel sorumluluğumuzdur. Çeşme’de, barışın ve umudun sembolü olan zeytin ağaçlarıyla bu anlamı kalıcı kılmak istedik.” dedi.