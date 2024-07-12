CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz Salı günü grup toplantısında, emekli ve asgari ücrete yapılan zamların yetersizliğine dikkat çekerek, vatandaşları akşam saat 21.00'de ışık yakıp söndürme eylemine katılmaya davet etti. Özel, "Türkiye'yi ayağa kalkmaya davet ediyoruz. Bu akşam 9'da emekliye ve asgari ücrete zam isteyen herkes ışıkları açıp kapatsın!" diyerek ülke genelinde bir hareket başlattı.

"Dondurma çok pahalı, alamıyoruz!"

Türkiye genelinde yankı bulan bu çağrıya Çeşme'den de destek geldi. CHP Çeşme İlçe Örgütü, 11 Temmuz Perşembe günü Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelerek tencere ve tava çaldı. Saatler 21.00'i gösterdiğinde, İlçe Başkanı Sait Kavasoğullar, İlçe Kadın Kolları Başkanı Derya Atalan, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Simge Dura ve çok sayıda partili ile vatandaş, hayat pahalılığına ve geçim sıkıntısına karşı seslerini yükseltti.

Eylemde özellikle dikkat çeken bir detay, küçük bir çocuğun taşıdığı "Dondurma çok pahalı, alamıyoruz! Sebebi belli" yazılı pankart oldu.