24 Haziran Pazartesi günü ilk dönemiyle Zigana Beach'te hayata geçecek olan yaz spor okulu, jimnastikten yüzmeye, voleyboldan basketbola, dramadan İngilizce'ye, sürdürülebilir geliştirici oyunlardan sup ve plaj voleyboluna kadar birçok spor dalını kapsıyor.

Joy of Athletics Yaz Spor Okulu'nda çocuklar ve gençler; sporun disiplinini, eğlenmeyi, güzel duygular edinmeyi, yeni beceriler kazanmayı, sağlıklı yaşamayı, aidiyet duygusunu ve destek almayı deneyimleme imkanı bulacak. 4-14 yaş grubuna hitap eden yaz spor okulu, hem farklı spor branşlarını tecrübe etme hem de eğlenmeyi vadediyor.