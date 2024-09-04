Endüstriyel soğutma sektöründe uluslararası ithalat ve ihracat sorumlusu olarak görev yapan Serhat Başar ile İzmir Alsancak’ta uzman klinik psikolog olarak çalışan Ceylin Aydınay, Çeşme’de gerçekleşen görkemli bir düğünle hayatlarını birleştirdi. Mavi Beach’te düzenlenen düğün, çiftin aşkını evlilikle taçlandırdığı unutulmaz bir geceye dönüştü.

380 Seçkin Davetli Katıldı

Çiftlikköy’deki plaj düğünü konseptiyle gerçekleştirilen bu özel geceye, 380 seçkin davetli katıldı. Organizasyonda ünlü sanatçı Burcu Gümrükçü sahne alarak konuklara keyifli anlar yaşattı. Dance Art İzmir Organizasyon tarafından düzenlenen düğünün fotoğraflarını ise İzmir’in tanınmış fotoğrafçısı Serdar Şengönül çekti.

Uluslararası Katılım ve Aşkın Başlangıcı

Ceylin Aydınay’ın ailesinin Amerikalı olması nedeniyle düğüne Amerika’dan da çok sayıda davetli katıldı. Çiftin aşk hikayesi ise dokuz yıl önce Amerika’da başladı. Serhat Başar’ın kısa süreli bir iş seyahati sırasında, ortak arkadaşlarının düzenlediği bir yemekte tanışan çift, uzun süren ilişkilerini evlilikle taçlandırdı.

Gelinlik ve Damatlık Vakko’dan

Gecenin şıklığı, sadece organizasyonla sınırlı kalmadı. Gelinlik ve damatlık Vakko imzası taşırken, davetliler de şıklık konusunda adeta birbirleriyle yarıştı. Nikah töreninde damadın şahitliğini Gökhan Göksu, Ahmet Sait ve Kadir Yılmaz; gelinin şahitliğini ise Buse Geniş, Sezen Küzgil Sezen ve Gülten Coşkun yaptı.

Balayı Rotaları Uzak Doğu’nun Gözde Tatil Merkezleri

Muhteşem düğünün ardından yeni evli çift, balayı tatili için Uzak Doğu’nun gözde destinasyonlarına doğru yola çıktı. İlk durakları Tayland’ın Phuket ve Pattaya şehirleri olan çift, ardından Bali, Filipinler ve Bora Bora adalarında romantik bir tatil geçirdi. Balayı tatilini Singapur’da sonlandıran çift, rüya gibi bir balayı yaşadı.