Gazeteci ve kişisel gelişim uzmanı Aynur Tattersall ile eski diplomat ve London Energy Club Başkanı Mehmet Öğütçü, Çeşme Öğütçü Zeytinevi'nde düzenlenen büyüleyici bir kır düğünüyle hayatlarını birleştirdi. Çiftin düğünü, hem zarif hem de samimi atmosferiyle davetlilere unutulmaz anlar sundu.

Doğa ve tarih iç içe

Tören, Çeşme’nin doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla birleşerek adeta bir masal atmosferi yarattı. Aile, arkadaş ve iş dünyasından tanınmış isimlerin katıldığı düğün, dostluklar ve yeni iş birlikleri için bir buluşma noktası oldu.

Esprili konuklar geceye renk kattı

Törenin en özel anlarından biri, TARKEM Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Yüce'nin çiftin evlilik yeminini yaptırdığı an oldu. Samimi ve esprili üslubuyla davetlilere keyifli anlar yaşatan Yüce, geceye neşe kattı. Ekolojik kalkınma ve felsefe uzmanı Cemil Çakmaklı’nın esprileri ise geceyi daha da sıcak hale getirdi. BBC sunucusu Adrian Mills ise, Öğütçü çiftinin Londra serüvenlerini duygusal bir üslupla konuklara hatırlattı.

Gaziantep mutfağı düğüne lezzet kattı

ByMiraConcept'ten Hande Çoban’ın organize ettiği düğünün bir diğer unutulmaz anı, şef Mine Özmen'in hazırladığı Gaziantep mutfağının yöresel lezzetleri oldu. Davetliler, özenle hazırlanmış bu lezzetlerle adeta bir gastronomik yolculuğa çıktılar.

Müzik ve dansla dolu bir gece

Gece boyunca çalınan müzikler, hem eğlenceli hem de duygusal anlar yaşattı. Türk müziğinin seçkin örneklerinden klasik parçalara kadar geniş bir yelpazede sunulan müzikler, davetlileri zaman yolculuğuna çıkardı. Özellikle çiftin ilk dansı, gecenin en romantik anlarından biri olarak hafızalara kazındı.

Çeşme Öğütçü Zeytinevi, doğayla iç içe huzurlu bir atmosfer sundu. Zeytin ağaçlarının gölgesinde, Ege'nin serin esintileri eşliğinde gerçekleştirilen tören, şıklığı ve doğallığı bir araya getirdi.

Duygu yüklü konuşma

Düğün sonrası konuşan Aynur Tattersall, “Bu özel günü sevdiklerimizle paylaşmaktan mutluyuz. Doğru eşi bulana kadar çok zaman geçiyor. Hayatımızın en güzel anlarından birini yaşadık ve bu anıları hep hatırlayacağız” dedi. Mehmet Öğütçü ise, “Evlilik kolay bir karar değil. Aynur ile yeni bir hayata adım atmak büyük bir mutluluk. Bu özel günümüzde bizi yalnız bırakmayan dostlarımıza teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.