İzmir'in gözde tatil merkezlerinden Çeşme ilçesi, 9 günlük bayram tatili nedeniyle Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen tatilcilerin akınına uğradı. Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Necat Çelikok, bayramın ikinci günü bekledikleri yoğunluğun 9 günlük tatilin ilk gününden itibaren başladığını belirterek, "Bu yıl yaz geç başladı ve havalar serin gitti. Sıcaklar başladı, Alaçatı hazır, Çeşme hazır. Bayramda doluluklarımız yüzde 90'ı geçti. Normalde Kurban Bayramı birinci günü hem kurban kesimi hem aile ziyaretleri başlardı. Yoğunluk ikinci gün başlardı. Ama bugünden itibaren Alaçatı ve Çeşme'de yoğunluk var" diye konuştu.

Otellerin neredeyse yüzde 100 doluluğa ulaştığını, restoranlardaki rezervasyonların da memnun edici olduğunu kaydeden Çelikok, şöyle devam etti:

“İzmir ve İstanbul'dan burada sayfiyesi olanlar geldi. Esnaf da memnun kalacak. İstanbullular akın ediyor. İzmirliler daha çok günübirlik tercih ediyor. Otobanlardan da Çeşme'ye olan ilgi belli. Çeşme Alaçatı hazır beach clublar, restoranlar, oteller hazır. Misafirlerimizi bekliyoruz. Keyifli bir tatil geçirsinler. Yılın ilk yarısı tatsız geçti. Büyük bir deprem yaşandı. Havalar da iyi gitmedi. Ama şimdi bu stresten kurtulmak isteyenler buyursun gelsin. Her bütçeye uygun tatil imkanı var. Artan maliyetleri fiyatlara yansıtmadık. Fiyat, fayda dengesini koruduk. Bazı maliyetleri biz üstlendik. Düşük bütçeli yer arayanlar internetten yer bakabilirler. Alaçatı'nın dışında ve Dalyan'da uygun küçük oteller var. Restoranlar da öyle konuşulduğu gibi değil. Bu sene beach clublar geçen yılki fiyatları uyguluyor."

'GIDA FİYATLARI İSTANBUL'DAN DAHA UCUZ'

Çeşme'de gıda fiyatlarının da sosyal medyaya yansıdığı kadar yüksek olmadığını söyleyen Çelikok, “Bodrum'un lahmacunu, Çeşme'nin hamburgeri hikayesi var. Daha önce çıkan haberleri tekrarlıyorlar. Vatandaşın seçtiği hamburgerin üstünde köftenin dışında ıstakoz eti, siyah havyar vardı. O zaman fiyatı da ona göre oluyor. Fiyatlar Çeşme'de İstanbul'dan daha ucuz. Kesinlikle kazıklanır mıyız, demesinler bütün fiyatlar etiketli. Belediye de denetimleri sürdürüyor. Gönül rahatlığıyla gelip tatillerini yapabilirler" ifadelerini kullandı.

'DENİZ ÇOK GÜZEL'

Bayram tatili için İstanbul'dan Çeşme'ye gelen makine mühendisi Cem Batu (25) “İstanbul Kartal'dan saat 01.00 gibi yola çıktık. Saat sabah 10.00'da buradaydık. Otele yerleşeceğiz ama saat 14.00 gibi giriş yapmamız gerekiyor. Biz de o süreyi denizde geçirmeye karar verdik. Çeşme çok güzel. Burada bir gece kalıp Bodrum'a gideceğiz. Gezmeye geldik" dedi.

10'uncu sınıf öğrencisi Berk Soycan (15) İstanbul'dan tatil için Çeşme'ye geldiklerini belirterek, "Tatile geldik. 3-4 gün kalacağız. Çeşme'nin çok güzel denizi var. Ev vardı, misafirliğe geldik" diye konuştu. Filiz Kaya da "Çeşme'de yaşıyorum. Bayram tatilinde misafirlerim var. Ankara'dan ilk kez tatil yapmaya geldiler. Bugün ilk günleri. Plajı çok beğendiler ve Alaçatı çarşıyı çok beğendiler.