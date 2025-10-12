10 Ekim 2025 Cuma günü Mehmetçik Parkı'ndan Çeşme Cumhuriyet Meydanı'na yürüyüşle başlayan etkinlikte, erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla yüzlerce Çeşmeli pembe adımlar attı.

Etkinliğe, Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel ve İzmir Medicana Hastanesi Genel Müdürü Dr. Ulvi Ünal katıldı.Açılış konuşmasında Başkan Denizli, kanserde erken teşhisin hayati önemine vurgu yaparak, Çeşme Belediyesi'nin kadın sağlığına yönelik yürüttüğü çalışmaları şu sözlerle anlattı:

'Çeşme Belediyesi olarak, özellikle kanserle mücadelede erken teşhisin önemine dikkat çekmek için birçok farkındalık çalışmasına yer veriyoruz.Çeşme Kadın Kooperatifimiz ve KETEM iş birliğiyle, kadınlarımızın ücretsiz olarak meme ve rahim kanseri taramalarını yaptırabilmeleri için gerekli desteği sağlıyoruz.

Geçtiğimiz yıl erken teşhis sayesinde kanseri yenmeyi başaran Semra ablamızın hikâyesi hepimize umut verdi. Kadınlarımızın sağlık hakkına erişimi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.'

Başkan Denizli ayrıca, Medicana ailesine de Çeşme Kart sahiplerine sundukları özel sağlık ayrıcalıkları ve kentteki sağlık hizmetlerine katkılarından dolayı teşekkür etti.

Etkinlikte Medicana Çeşme Tıp Merkezi Uzman Doktoru Erol Olcaş, meme kanseriyle ilgili güncel bilgiler paylaşarak erken tanı yöntemleri, kendi kendine muayene teknikleri ve düzenli kontrollerin önemi hakkında katılımcıları bilgilendirdi.Olcaş, 'Meme kanseriyle mücadelede en etkili yol farkındalıktır. Kadınlarımız düzenli tarama yaptırarak hem kendi hayatlarını hem de sevdiklerinin yaşamlarını koruyabilir.' dedi.

Farkındalık yürüyüşü ve bilgilendirme etkinliğinin ardından, Çeşme DE Pilates Studio eğitmenleri eşliğinde pilates etkinliği düzenlendi. Katılımcılar hem spor yaptı hem de sağlıklı yaşam bilincini güçlendirdi.

Çeşme Belediyesi, yıl boyunca sürecek sağlık taramalarıyla toplum sağlığına yönelik çalışmalarını sürdürecek.Kadınların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak, erken tanı bilincini yaygınlaştırmak ve 'Erken Teşhis Hayat Kurtarır' mesajını daha geniş kitlelere ulaştırmak için Çeşme Belediyesi öncülüğünde çalışmalar devam edecek.