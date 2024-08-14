Etkinliğe, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ve diğer yetkililer katıldı.

Sakız ağaçları için kayıt ve takip sistemi kuruldu

Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, etkinlikte yaptığı konuşmada, Çeşme’nin sadece turizmle değil, tarımıyla da tanınacağını vurguladı. Sakızın sağlık, gıda, kozmetik ve gastronomi alanlarında önemli bir yer tuttuğunu belirten Çankırı, “Sakız ağacını yaşatmak ve katma değerli ürünler üretmek için hep birlikte çalışacağız. Çeşme, artık turizm yanında gastronomi ve tarımıyla da anılacak” dedi.

Çeşme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Teknisyeni Mesut Emre, sakız ağaçları üzerinde yürütülen çalışmaları basın mensuplarıyla paylaştı. Emre, her sakız ağacını numaralandıracaklarını ve bir kayıt sistemi oluşturacaklarını belirtti. Bu sistem sayesinde, hangi ağaçtan kaç fidan alındığı ve bu fidanların hangi üreticiye verildiği gibi bilgilerin takip edileceğini ifade etti. Ayrıca, sakız ağaçlarının yaşını ve verim miktarını belirleyeceklerini ve ağaçları nasıl çizileceğini araştıracaklarını söyledi.

Fidan dikimi ve gelecek hedefleri

Çeşmeli sakız üreticileri Hasan Ege Tütüncüoğlu ve İbrahim Topal, havai köklendirme yöntemiyle elde ettikleri 30 bin sakız fidanının bu yıl içinde toprakla buluşturulacağını ve her yıl 15 bin yeni fidan dikmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Sakız ağacının sağlık sektöründe, özellikle mide rahatsızlıkları ve sindirim sistemi sorunlarına karşı faydalı bir bitki olduğunu belirten Mesut Emre, sakız üretiminin artırılmasıyla büyük bir değer elde edilebileceğini ifade etti. Sakız ağacının öneminin bilincinde olduklarını ve bu konuda yoğun çalışmalar yürüttüklerini vurguladı.