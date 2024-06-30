İzmir'in turistik Çeşme ilçesinde geçtiğimiz günlerde çıkan yangın, çevreyi ve canlı yaşamını tehdit ederken, güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler olayın vahametini gözler önüne serdi.

Yangının, bir kişinin izmaritini otluk alana atması sonucu başladığı tespit edildi. Görüntülerde, şahsın izmariti atarken dikkatsizce davrandığı ve yangının rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığı net olarak görüntülendi.

Olayın ardından jandarma ekipleri, izmariti atan şahsı gözaltına aldı. Yapılan açıklamada, şahsın dikkatsiz davranışının büyük bir orman yangınına neden olduğu vurgulandı. Yangın sırasında yaklaşık 50 hektarlık alan zarar gördü.

İtfaiye ekipleri ve orman işçileri, yangını kontrol altına almak için büyük çaba sarf etti. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, yakın köylerdeki evleri ve tarım alanlarını tehdit ettiği için hızla müdahale edilmesi gereken bir acil duruma dönüştü.