Çeşme Belediyesi, sivrisineklerin yol açtığı sağlık sorunlarıyla mücadeleye devam ediyor. Başkan Denizli, halkın desteğiyle daha temiz ve sağlıklı bir çevre hedefliyor.

Sivrisineklerin yaydığı hastalıklar için belediyeden kararlı adımlar

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, sivrisineklerin vektör olarak birçok hastalığı taşıdığını belirterek, ilçedeki mücadelenin önemine dikkat çekti. Başkan Denizli, "Bir mahalledeki temizlenmeyen tek bir havuz, tüm bölgeyi etkileyebilir. Basit önlemlerle bu sorunu çözüp, daha sağlıklı bir Çeşme oluşturabiliriz" dedi.

Belediye, yaz aylarında yaşanan sivrisinek problemlerinin önüne geçmek amacıyla ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Vektör Mücadele Birimi ile birlikte gerçekleştirilen bu çalışmalar, halk sağlığını koruma hedefi güdüyor.

Havuz bakımıyla sinek sorunu önlenebilir

Başkan Denizli, yazın sivrisineklerle mücadelenin temelinin kış aylarında atıldığını vurguladı. Özellikle bakımı yapılmayan havuzların, yağmur sularının birikmesinin sivrisinekler için üreme alanı oluşturduğunu belirtti. "Havuzlarını temizlemeyen vatandaşlara yönelik cezai işlem uygulanacak" diyen Başkan, ilk ihlalde 2.953 TL ceza uygulanacağını ve sorunun giderilmesi için süre verileceğini ifade etti. Tekrarı halinde, halk sağlığını tehdit etmekten ötürü cezanın 86.110 TL'ye kadar çıkacağını açıkladı.

Halkın katkısı ile sorunlar çözülür

Başkan Lal Denizli, halkın da desteğiyle bu tür üreme alanlarının ortadan kaldırılabileceğini belirtti. "Havuzların düzenli bakımı, üzerinin kapatılması ya da içindeki suyun boşaltılması, sivrisinek sorununun önlenmesinde büyük rol oynayacaktır" dedi.