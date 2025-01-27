Çeşme, 20-26 Ocak tarihlerinde çocuklara unutulmaz bir tatil deneyimi sundu. Çeşme Belediyesi tarafından Çakabey Kültür Merkezi’nde düzenlenen Sömestr Festivali, sömestr tatilini eğlenceye dönüştürdü. Bilimden sanata, el becerilerinden yaratıcılığa kadar pek çok etkinlikle dolu festival, bu yıl çocuklar için heyecan verici bir program sundu.

Festivalde 170 etkinlik, dolu dolu bir tatil!

Çeşme'de 7 gün süren festivalde, çocuklar Sevgi Çiftliği, Sevimli Ormanda Bilgi Yarışması ve Dedektif Erli gibi eğlenceli tiyatro oyunlarıyla keyifli anlar yaşadı. Aynı zamanda "Kendi Tacını Kendin Yap", "Yünden Pon Pon Yapımı" gibi atölyelerle el becerilerini geliştirerek yaratıcı dünyalarına katkı sağladılar.

Bilimin eğlenceli dünyasını keşfetmek isteyen çocuklar, "Aklın Yolu Bilim Atölyesi"nde deneyler yaparak yeni bilgiler öğrendiler. Festivalde toplam 170 farklı etkinlik yer aldı ve her biri, çocukların eğlenceli vakit geçirmelerinin yanı sıra yeni beceriler kazanmalarını sağladı.

Başkan Denizli: “Çocuklarımız geleceğimizin teminatı”

Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, Sömestr Festivali’nin çocuklar için büyük bir fırsat sunduğunu belirterek, "Çeşme Belediyesi olarak, bu festivali çocuklarımıza unutulmaz bir tatil deneyimi yaşatmak amacıyla büyük bir özenle hazırladık. Çocuklarımızın eğlenceli ve eğitici bir tatil geçirmelerini sağlamak bizim için çok önemli. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.