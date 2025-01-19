Çeşme Belediyesi, 20-26 Ocak tarihleri arasında düzenleyeceği Sömestr Festivali ile çocuklara eğlenceli ve öğretici bir tatil deneyimi sunuyor. Çakabey Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek festival, 170 etkinlik ile çocukları bilimden sanata, yaratıcılıktan el becerilerine kadar geniş bir etkinlik yelpazesiyle buluşturacak.

Sömestr Festivali’nde 7 gün boyunca unutulmaz anlar yaşanacak

Festival, 7 gün boyunca devam edecek ve çocuklar, sadece eğlenmekle kalmayıp aynı zamanda takım çalışması, yaratıcı düşünme ve beceri geliştirme gibi önemli yetenekler de kazanacak. Festivalin çocuklar için unutulmaz bir deneyim olacağını vurgulayan Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, “Tatilinizi dolu dolu geçirebileceğiniz bir festival hazırladık. Tüm çocuklarımızı 20-26 Ocak tarihleri arasında Çakabey Kültür Merkezi’ne davet ediyorum” diyerek çocuklara mutlu ve sağlıklı bir tatil diledi.