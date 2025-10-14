Çeşme Kent Konseyi, Çeşme Belediyespor’u ziyaret ederek yeni başkan Mehmet Sarısaç’a başarı diledi. Kent Konseyi, kulübe her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.



Kent Konseyi’nin Ziyareti ve Destek Mesajı

Kent Konseyi Yönetim Kurulu, Çeşme Belediyespor Yönetim Kurulu’nu ziyaret ederek, kulübün sadece bir spor organizasyonu değil, aynı zamanda Çeşme’nin sosyal dayanışma ve gençlik vizyonunun önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

Kent Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Güler, “ Çeşme markasından ekonomik olarak yararlanan tüm işletmelerin, bu markayı geleceğe taşıyacak olan gençlerimize sahip çıkması gerekiyor. Bu nedenle, Çeşme Belediyespor’a karşılıksız destek verilmesi çağrısında bulunuyoruz” dedi.

Sürdürülebilir Finansal Model

Ziyarette ayrıca kulübün kalıcı gelir kaynaklarına sahip olmasının önemine değinildi. Kent Konseyi, sürdürülebilir bir finansal modelin, Çeşme Belediyespor’un uzun vadeli başarısının anahtarı olduğunu vurguladı.

Uluslararası Spor Projesi

Kent Konseyi’nin girişimleriyle, uzun yıllardır Kuşadası’na gelen U16/U17 Alman Gençlik Spor Takımları’nın 2026’da Çeşme’ye gelmesi için çalışmaların başladığı açıklandı. Bu proje, Çeşme’nin uluslararası spor turizmi alanında yeni bir cazibe merkezi olmasını hedefliyor.

Başkan Sarısaç’tan Teşekkür

Çeşme Belediyespor Başkanı Mehmet Sarısaç, Kent Konseyi’nin desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Birçok farklı spor dalında yürüttüğümüz faaliyetlerde Kent Konseyi’nin bizimle birlikte olma iradesi bizi son derece mutlu etti. Çeşme’nin spor alanında daha güçlü bir geleceğe ulaşması için birlikte çalışacağız” dedi.