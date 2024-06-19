Çeşme'de oteller, plajlar, çarşılar ve yollarda arife gününden itibaren yoğunluk yaşanıyor.

Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Çeşme, arife gününden itibaren tatilcileri ağırlamaya başladı. Otellerdeki doluluk oranı artarken plajlar tatilcilerle doldu.

Sıra bekleyen hamileler

Çeşme'de bulunan bir sahilde bayram tatili sebebiyle plaja giriş için uzun kuyruklar oluştu.

İddialara göre hamile olan vatandaşların da plaja girmek için sıra beklemeleri istendi ve öncelik hakkı verilmediği iddia edildi. Bu durum tepkilere yol açtı ve bazı vatandaşlar sosyal medyada yetkililere seslerini duyurmaya çalıştı.

Vatandaşlar tepki gösterdi

Hamile vatandaşlara sıra bekletmenin kabul edilemez olduğu ve gerekli önceliğin gösterilmesi gerektiği savunuldu. Plaj yetkililerinin bu konuda gerekli adımları atması ve hamile vatandaşlara öncelik vermesi istendi.

Bazı vatandaşlar da plajların kalabalık olduğu bayram tatillerinde böyle bir durumun yaşanmasının normal olduğunu savundu.