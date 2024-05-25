Bu yıl 22-26 Mayıs 2024 tarihlerinde Türkiye Yelken Federasyonu’nun sorumluluğunda, Çeşme Batı Yelken Kulübü tarafından ikincisi gerçekleştirilen TYF Kamil Yıldırım Optimist Trofesi Yelken Yarışları’nda günün ve serinin ilk yarışının startını veren Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, organizasyonun Çeşme'nin zengin deniz kültürünü ve yelken sporundaki başarılarını bir kez daha ülkemize ve dünyaya gösterme fırsatı sunduğunu belirterek, “Sizlerin azmi, tutkusu ve gayreti, Çeşme'nin yelken tutkunlarının vazgeçilmez adresi olmasında büyük rol oynamaktadır. Bu yolda verdiğiniz emekler ve elde ettiğiniz başarılar, Çeşme'mizin spor ve turizm potansiyelini daha da yükseltmektedir” dedi.

Ilıca'nın muhteşem atmosferinde gerçekleşen, Türkiye ve dünyanın en güzel parkurları arasında yer alan Çeşme'de heyecan dorukta. Türkiye Yelken Federasyonu sorumluluğunda Çeşme Batı Yelken Kulübü tarafından bu yıl 2. kez 22-26 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen TYF Kamil Yıldırım Optimist Trofesi Yelken Yarışları düzenlenmeye devam ediyor. Çeşme Ilıca’da gerçekleştirilen yarışlarda; Aydın, Balıkesir, Çanakkale, İstanbul, Muğla, Antalya gibi Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen 8-15 yaş aralığındaki 186 sporcu yaş grubuna göre optimist ve optimist junior kategorilerinde yarışıyor. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden yüzlerce sporcunun katıldığı ve 22 kulübün mücadele ettiği yarışta, Türkiye Hakem Federasyonuna bağlı 16 hakem de görev alıyor. Yarışlar, 26 Mayıs'ta gerçekleşecek olan ödül töreni ile son bulacak.

YELKEN TUTKUNLARININ VAZGEÇİLMEZ ADRESİ ÇEŞME

Start hattında günün ve serinin ilk yarışının startı Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli tarafından verildi. Başkan Denizli, “Bu muhteşem etkinlik, Çeşme'nin zengin deniz kültürünü ve yelken sporundaki başarılarını bir kez daha ülkemize ve dünyaya gösterme fırsatı sunuyor. Sizlerin azmi, tutkusu ve gayreti, Çeşme'nin yelken tutkunlarının vazgeçilmez adresi olmasında büyük rol oynamaktadır. Her biriniz, denizlerimizdeki rüzgarı, maviyi ve özgürlüğü en iyi şekilde temsil ediyorsunuz. Bu yolda verdiğiniz emekler ve elde ettiğiniz başarılar, Çeşme'mizin spor ve turizm potansiyelini daha da yükseltmektedir” dedi.

“ÇEŞME'MİZİN ADINI YELKEN TUTKUNLARININ KALBİNDE BİR KEZ DAHA TAÇLANDIRIYORSUNUZ”

Denizli, “TYF Kamil Yıldırım Optimist Trofesi Yelken Yarışları'nda mücadele eden tüm sporculara ve organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yelken sporuna verdiğiniz destek ve katkılarınızla, Çeşme'mizin adını yelken tutkunlarının kalbinde bir kez daha taçlandırıyorsunuz. Sizlerle gurur duyuyor bu muhteşem etkinlikte emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum” diye sözlerini noktaladı.