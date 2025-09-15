İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çeşme’de bazı otellerin imar planını değiştirerek, otel odalarının rezidans olarak satılmasının önünü açtı. ETİK Başkan Yardımcısı Bülent Tercan, bu durumun turizm sektörünü olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

Meclisten geçen imar değişikliği

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısında, Çeşme ilçesi Sakarya ve Boyalık mahallelerindeki bazı parsellerin “Teklif Turistik Tesisler” kullanım kararının “Ticaret Turizm Alanı (TİCT)” olarak değiştirilmesine dair imar planı değişikliği meclisten oybirliğiyle geçti. Bu değişiklikle otel odalarının rezidans olarak satılmasının yolu açıldı.

ETİK uyarıyor: Turizm zarar görebilir

Ege Turistik İşletmeciler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkan Yardımcısı Bülent Tercan, alınan kararın Çeşme’de turizmin sonunu getirebileceği uyarısında bulundu. Tercan, son 30 yılda ilçede en az 30 otelin rezidansa dönüştüğünü belirterek, “Bu yapıların sosyetik ismi rezidans ama gerçekte apartman. Çeşme adeta rezidans çöplüğüne döndü. Böyle olursa ne tur operatörleri gelir, ne de yabancı turist. Çeşme’de turizm ölüyor” dedi.

Rezidansların etkisi ve eleştiriler

Tercan, Çeşme’de yabancı turist sayısının ciddi biçimde azaldığını ifade ederek, rezidans artışının turizm ekonomisine katkı sağlamadığını vurguladı. “Sezon kısalıyor, harika koylarda turistler yerine sadece rezidans sahipleri yüzüyor. Antalya ve Muğla gibi bölgelerde böyle bir sorun yok. Rezidanslar turizm sektörünün kanseri” değerlendirmesinde bulundu.

Rezidansa dönüştürülen oteller

Çeşme’de rezidansa dönüştürülen oteller arasında Reges, A Luxury Collection Resort & SPA, Swissotel, Kumsal Boyalık, Captain Otel ve Kondo Suites Otel yer alıyor.