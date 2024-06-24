Çeşme'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin elinde hazır halde bulunan 938 gram esrar, 44 gram kokain ve 2 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Bayram tatili süresince artan turist hareketliliği sırasında, "torbacı" olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyon sonucunda 8 şüpheli gözaltına alındı ve adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonun başarısıyla ilgili açıklamalarda bulunan yetkililer, turistlerin güvenliğini sağlamak için çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti. İzmir polisi, bölgedeki narkotik suçlarla etkin bir şekilde mücadele etmeye devam edeceğini vurguladı.

Olayla ilgili soruşturma ise geniş kapsamlı olarak devam ediyor.