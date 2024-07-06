Çeşme Halk Temsilcileri Meclisi ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Çeşme Şubesi'nin ev sahipliği yaptığı "Sivas'ın Işığı Yanıyor, Aziz Nesin Yaşıyor" başlıklı etkinlik, Sivas Katliamı'nın ve ünlü yazar Aziz Nesin'in anısına düzenlendi.

Moderatörlüğünü sanatçı Orhan Aydın'ın üstlendiği etkinlik, Ali Balkız ve Şenal Sarıhan'ın duygusal konuşmalarıyla başladı. Orhan Aydın, açış konuşmasında 31 yıl önceki Sivas Katliamı'nın hala unutulmaması gereken bir trajedi olduğunu vurgulayarak laiklik mücadelesinin önemini dile getirdi. Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi bünyesindeki mücadelelerin toplumun çeşitli kesimlerinin ortak çabasıyla sürdürüldüğünü belirtti.

Katliamın tanıklarından biri olan Ali Balkız, yaşananları detaylı bir şekilde aktararak dönemin siyasi aktörlerinin günümüzde de etkin roller üstlendiğine dikkat çekti ve gericiliğe karşı örgütlü bir toplumun önemini vurguladı. Sürecin avukatlarından Şenal Sarıhan ise davanın hala tam olarak sonuçlanmadığını ve mücadelenin devam ettiğini belirterek adalet arayışını dile getirdi.

Etkinliğe şiirleriyle Tuğrul Keskin ve müzikleriyle Haluk Çetin de katkı sağladı. Gecenin sonunda, 1993 yılında Sivas'ta ve 1995 yılında Çeşme'de yaşamını yitirenler saygıyla anıldı.