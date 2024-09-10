İzmir'in Çeşme ilçesinde, polis tarafından düzenlenen büyük çaplı uyuşturucu operasyonlarında önemli bir başarı sağlandı. Çeşme Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede faaliyet gösteren sokak uyuşturucu satıcılarına karşı yoğun bir mücadele başlattı.

56 operasyonda 100 şüpheliye işlem

Yaz sezonu boyunca gerçekleştirilen 56 uyuşturucu operasyonunda, toplamda 100 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında satışa hazır çeşitli türlerde uyuşturucular yer aldı. Ayrıca, uyuşturucu ticaretinden elde edilen büyük miktarda para da polis ekipleri tarafından el konuldu.

27 şüpheli tutuklandı

Yapılan operasyonlar sonucunda, 27 şüpheli tutuklandı ve 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlar, Çeşme'deki uyuşturucu sorununu kökünden çözmeyi hedefliyor ve bu çerçevede polis ekiplerinin sokak satıcılarına karşı mücadelesinin devam edeceği belirtildi.

Operasyonlar devam edecek

Polis, uyuşturucu satıcılarına karşı yürütülen operasyonların süreceğini ve bu tür suçlarla mücadelede kararlılıkla devam edileceğini duyurdu.