İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında, ABD bayraklı “ASTERI” isimli yelkenli tekne ile yurt dışına kaçmak isteyen 8 FETÖ üyesi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu operasyonla yakalandı. Şüphelilerden 6’sı tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

14 Temmuz sabahı İzmir’in Çeşme ilçesi Alaçatı Körfezi’nde, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) bayraklı “ASTERI” isimli bir tekne, uluslararası sularda Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve İzmir MİT Bölge Başkanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen bir operasyonla yakalandı. Operasyonda, İzmir İl Jandarma Komutanlığı'nın liderliğindeki ekipler, tekne üzerindeki 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerden 8’inin FETÖ Terör Örgütü (FETÖ) mensubu olduğu tespit edildi.

Yakalanan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan işlem gören 8 şüpheliden 6’sı mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adli sürecin devam ettiği belirtilirken, tutuklu şüphelilerin, FETÖ’nün yurt dışındaki elemanlarıyla bağlantıları olup olmadığı üzerinde duruluyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası sularda yurt dışına kaçmaya çalışan 8 FETÖ Terör Örgütü mensubunun yakalandığını sosyal medyadan bildirmişti. Bakan Yerlikaya’nın konuya ilişkin şu ifadelere yer vermişti, "Bu sabah İzmir’in Çeşme ilçesi Alaçatı Körfezinde “ASTERI” isimli bir tekneye yönelik düzenlenen “KISKAÇ-21” operasyonunda; Uluslararası sularda yurt dışına kaçmaya çalışan 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 8‘inin FETÖ Terör Örgütü mensubu olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve İzmir MİT Bölge Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Jandarma Komutanlığınca müşterek olarak yapılan çalışmalar sonucu; İzmir’in Çeşme ilçesi Alaçatı Körfezinde uluslararası sularda yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ terör örgütü üyeleri tekne içerisinde yakalandı. FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek."