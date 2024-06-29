İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan büyük yangına, 5 uçak ve 13 helikopter olmak üzere toplam 18 hava aracı müdahale ediyor. Havadan ve karadan süren müdahalelerle yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba harcanıyor. Henüz bu yangın söndürülmeden, Çeşme'den de bir yangın haberi geldi.

Çeşme'nin Germiyan Mahallesi kırsalında başlayan yangına, 2 uçak ve 1 helikopterle havadan, karadan ise itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının büyümemesi için ekipler zamanla yarışıyor.

İzmir-Çeşme Otobanı trafiğe kapandı

Urla ilçesi Kuşçular Mahallesi'nde yol kenarında çıkan otluk yangını, İzmir-Çeşme otobanını trafiğe kapattı. Yangına müdahale sürerken, otoban üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Germiyan ve Reisdere Mahalleleri arasında çıkan yangına su tankeriyle müdahale edebilecek vatandaşlardan yardım çağrısında bulundu.