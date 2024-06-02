Türkiye’nin gözde tatil beldesi Çeşme, Çeşme Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (ÇEŞTOB) tarafından düzenlenen "Yaza Merhaba Kokteyli" ile yaz sezonuna merhaba dedi. Kokteylde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Çeşme'nin geleceği ve turizm potansiyeli hakkında önemli mesajlar verdi.

"Çeşme’nin geleceğini düşünmeliyiz"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, konuşmasında sürdürülebilirlik ve doğal kaynakların korunmasına vurgu yaparak, “Önümüzdeki 10, 20, 50 ve belki 100 yıl boyunca Çeşme’nin güzelliklerini korumak için adımlar atmalıyız. Çeşme’de huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir yaşam ortamı yaratmak için doğayı koruma anlayışını güçlendirmeliyiz” dedi. Tugay, gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir Çeşme bırakmanın önemine değindi.

"12 ay yaşanacak bir yer haline getireceğiz"

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Çeşme’nin sadece yaz sezonunda değil, yıl boyunca cazip bir destinasyon olmasını hedeflediklerini belirtti. Denizli, “Çeşme, deniz ve kumdan çok daha fazlası. Kültürel mirasımızı ön plana çıkaracak turizm yatırımları ile burayı 12 ay boyunca yaşanan bir yer haline getireceğiz. Sanat, spor, eğlence ve dinlenme hayatını bir arada benimseyen bir yönetim anlayışı ile Çeşme’yi yöneteceğiz” dedi.

SKAL Dünya Kongresi için çağrı

Başkan Tugay, 16-21 Ekim tarihlerinde İzmir’de düzenlenecek SKAL Dünya Kongresi’ne dikkat çekerek, “Dünyada turizm alanında yetkin 500 isim İzmir’e gelecek ve dünya turizmini konuşacak. Bu kongre, Çeşme’nin turizm potansiyelini tanıtmak için büyük bir fırsat” dedi. Tugay, ÇEŞTOB’un da bu önemli etkinliğe katılım göstermesini önerdi.

ÇEŞTOB Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Demir, kokteylin 20 yıllık tarihinde ilk kez bir büyükşehir belediye başkanının katıldığını belirterek, Başkan Tugay’a teşekkür etti. Demir, “Çeşme, en güzel plajların ve koyların bulunduğu bir destinasyon. ÇEŞTOB olarak Çeşme’nin değerlerine sahip çıkmak için mücadele ediyoruz” dedi.

"Çeşme uluslararası bir marka"

Kokteylin sunuculuğunu üstlenen milli sörfçü Çağla Kubat, Çeşme’nin uluslararası bir marka olduğunu vurguladı. Kubat, “Spor, plaj, gece yaşamı ve dinlenme gibi her türlü özellik Çeşme’de bulunuyor. Bu buluşma, Çeşme turizmi için büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Çeşme turizminin gelişmesine katkı sağlayan kişi ve kurumlara plaket takdim edildi. Çeşme, Yaza Merhaba Kokteyli ile turizm sezonuna güçlü bir başlangıç yaparak, misafirlerini ağırlamaya hazır olduğunu gösterdi.