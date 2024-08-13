İş adamı Hüseyin Özen ve eşi Türkan Özen, her yıl geleneksel hale getirdikleri yaz buluşmasını bu yıl da Çeşme Beyaz Evler Sitesi'ndeki villalarının bahçesinde gerçekleştirdi. Özen çifti, Levent-Dilek Özel, Hasan-Nilgün Kıvırcık, İpek-Necdet Güntay gibi yakın dostlarını ağırlayarak 2024 yaz sezonunu birlikte kutladı.

Keyifli anlar ve yaz coşkusu

Parti, dostlar arasında keyifli sohbetlerin ve yazın enerjisini hissettiren anların yaşanmasına sahne oldu. Çeşme'nin eşsiz atmosferinde gerçekleşen bu buluşma, katılımcılara unutulmaz bir yaz akşamı yaşattı.