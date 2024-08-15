Çeşme'de bu yıl sekizincisi düzenlenen Arkas Aegeanlink Regatta'nın ilk gününde yapılan Cevher Kupası Yarışı'nın kazananları belli oldu. Yarışların ardından düzenlenen törende, takımlar ödüllerine kavuştu.

Cevher Kupası Yarışı’nda büyük mücadele

Arkas, EAYK (Ege Açık Deniz Yat Kulübü) ve IC Çeşme Marina işbirliği, Türkiye Yelken Federasyonu, Çeşme Belediyesi ve Çeşme Kaymakamlığı destekleriyle gerçekleştirilen Arkas Aegeanlink Regatta'nın ilk gününde, Cevher Kupası Yarışı'nda büyük bir mücadele yaşandı. Çeşme-Alaçatı rotasında yapılan yarışta, 25 IRC ve 7 destek sınıfı tekne yer aldı. Düşük rüzgar nedeniyle uzun ve sabır gerektiren yarışta, ekipler büyük bir efor sarf etti.

Kategorilerin birincileri belli oldu

IRC AO kategorisinde Arkas Blue Moon birinci olurken, IRC A1 kategorisinde Lagertha, IRC A2 kategorisinde HIT X, IRC A3 kategorisinde TOXIC, IRC A4 kategorisinde Jumbo Jet, IRC A5 kategorisinde Özay Sailing Team Pupa ve Destek kategorisinde Elisa birinciliği elde etti. Yarış sonrası, Çeşme Belediyesi Seyir Terası'nda düzenlenen törende dereceye giren yelkenciler ödüllerini aldı. Törende Funda-Bernad Arkas, Haluk-Bahar-Cevher Özyavuz'un yanı sıra birçok davetli yer aldı. Etkinlik, Gevrek ve Ginger seçkisi ile Çeşme sokak lezzetlerinin tadına varırken, DJ Luca Zagaia'nın performansıyla da keyifli saatler yaşandı.

Arkas Aegeanlink Regatta’ya sponsor desteği

Bu yıl Arkas Line ana sponsor olarak yer alırken, Corendon Airlines, Cevher ve FAMM Urla da co-sponsor olarak destek sağladı. İkinci gün, takımlar Çeşme Şamandıra ve Çeşme Coğrafi yarışlarında Corendon Airlines Kupası için mücadele edecek. 16 Ağustos'ta J70 sınıfı yatların mücadelesi, Çeşme kıyılarını renklendirirken, Dilaila Beach'te Corendon Airlines Festivali düzenlenecek. Festivallerde çocuk atölyeleri ve Fungi İstanbul performansıyla aileler keyifli vakit geçirecek.

Kapanış partisi eğlenceyi doruğa çıkaracak

17 Ağustos'ta Ilıca-Şamandıra ve Ilıca Coğrafi yarışlarının ardından, 18 Ağustos'ta Çeşme şamandıra rotasında yapılacak tek yarışın ardından kazananlar belirlenecek. Yarışın kapanış partisi bu yıl sürpriz bir etkinlikle taçlanacak; Mirkelam’ın sahne alacağı parti, Yıldızburnu Taş İskele'de gerçekleşecek ve tüm Çeşmeliler ücretsiz olarak katılabilecek. Kazanan tekne, kupanın bir yıllığına sahibi olacak ve beş yıl üst üste kazanan tekne kupanın daimi sahibi olacak.