Çeşme Adliyesi, 2024-2025 adli yılının açılışını görkemli bir törenle gerçekleştirdi. Törene, Çeşme Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Şen ve Çeşme Adalet Komisyonu Başkanı Emre Erdemir ev sahipliği yaparken, Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, ilçe protokolü, hakimler, savcılar, avukatlar ve adliye personeli de katıldı. Başkan Denizli, adaletin toplum huzuruna olan katkısına dikkat çekti.

"Adaletin gücü toplumun teminatıdır"

Başkan Lâl Denizli, törende yaptığı konuşmada, “Adaletin güçlü, tarafsız ve şeffaf bir şekilde tesis edilmesi, toplumun huzuru ve güveni için hayati önemdedir. Bu süreçte emek veren başta Cumhuriyet Başsavcımız, hakim ve savcılarımıza, ayrıca adaletin tecellisi için çalışan avukatlarımıza ve tüm adliye personeline teşekkür ediyorum. Yeni adli yılın ülkemiz ve yargı camiası için hayırlı olmasını diliyorum,” dedi.

Çeşme’ye Ağır Ceza Mahkemesi kuruldu

Bu yıl Çeşme’de ilk kez Ağır Ceza Mahkemesi ve Komisyonu faaliyete geçti. Ayrıca, Karaburun Adliyesi de Çeşme Ağır Ceza Başkanlığı’nın yetki alanına dahil edildi. Başkan Denizli, yeni görevine başlayan Çeşme Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve Adalet Komisyonu Başkanı Emre Erdemir’e başarılar diledi.