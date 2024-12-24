Çeşme'de, 1 Aralık ile 23 Aralık arasında yapılan trafik denetimlerinde, yaya geçidi ihlali yapan 53 sürücüye toplamda 137 bin 960 TL ceza kesildi. 670 sürücüye de farklı maddelerden cezai işlem uygulandı.

Çeşme’de trafik denetimi

İzmir'in turistik ilçesi Çeşme'de, Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı denetimlerde, yaya geçidi ihlalleriyle mücadele edildi. “Öncelik Yaya” uygulaması kapsamında, yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen 53 araç sürücüsüne toplamda 137 bin 960 TL para cezası kesildi. Bu uygulama, trafik güvenliğini artırmayı ve yayaların haklarını korumayı amaçlıyor.

Toplamda 670 sürücüye cezai işlem

1 Aralık ile 23 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 4 bin 288 araç sürücüsü ve 619 motosiklet sürücüsü denetlendi. Kurallara uymayan 670 araç sürücüsüne çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle cezai işlem uygulandı. Bu denetimlerin Çeşme'deki trafik güvenliğini artırmaya yönelik önemli adımlar olduğu ifade edildi.