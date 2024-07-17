Koronun sahnesinin ardından sahneye çıkması beklenen Yunanlı ünlü sanatçı Despina Vandi kuliste olmasına rağmen son dakika konsere çıkmaktan vazgeçti.

Sadece koronun konseri ile devam edildi

Yetkililer geceye gölge düşmemesi için üzeri kapalı olarak izleyicilerden özür dileyerek geceye sadece koronun konserinile devam edileceğini bildirdi.

Atatürk ve Türk bayrağına tepki gösterdi, sahneye çıkmadı

Yunanlı sanatçı Despina Vandi'nin sahneye çıkmama gerekçesi ise kulaktan kulağa yayılarak amfi tiyatroyu dolduran Çeşmeli izliyicilerden tepki topladı.

Öğrendiğimiz kadarıyla sahne arkasında asılı olan Atatürk posteri ve Türk Bayrağını bahane göstererek sahne arkasında birde Yunan bayrağı talep eden ünlü Yunan sanatçı Despina Vandi' talebi karşılanmadığı için konsere çıkmak istemedi. Yeni başlayan konserin devamında sanatçının kararından vazgeçip geçmeyeceği ise şu an için merak konusu.

İzleyiciler hep bir ağızdan İzmir marşı söyledi

Konser başlamadan söz alan sunucu Berna Laçin in kısa özür ve konuşması sonrası konser alanında bulunan izleyiciler ve koro hep bir ağızdan İzmir marşını söyleyerek tepki verdi.