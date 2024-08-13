Çeşme'nin Ayasaranda kıyısında, halka açık bir koyun özel bir işletme tarafından ücretli plaja dönüştürülmesi tartışmalara yol açtı. Tahliye kararı olmasına rağmen, işletmenin işgali devam ediyor. Çeşme'de nüfusun hızla artmasıyla birlikte inşaat ve kıyı işgalleri de hız kesmeden sürüyor.

Kıyılar kamuya ait, ancak işgaller devam ediyor

Anayasa'nın 43. maddesi ve 7121 sayılı Kıyı Kanunu uyarınca kıyıların devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu belirtilse de, halka açık olan kıyıların rant için işgal edilmesi endişe verici bir durum. Çeşme Ayasaranda'daki koy, yeni yapılan villa ve devam eden rezidansların hemen önünde bir işletme tarafından kapatılarak, girişi ücretli özel plaj haline getirildi. İşletme, halkın girişini hem kara hem de denizden kapatmak için dalgakıran inşa etti.

Tahliye kararına rağmen harekete geçilmiyor

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, 25 Haziran 2024 tarihinde gönderdiği yazıda, uygulamaların tahliye edilmesi ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulması talimatını vermişti. Ancak üzerinden iki yıl geçmesine rağmen bu kararın uygulanmadığı görülüyor.

Mahalle sakinlerinden tepki var

Mahalle sakinleri, işgale karşı yetkili kurumların harekete geçmesini talep ediyor. Şikayette bulunan bir sakin, "Kıyılar halka ait ve halkın kullanımına açık olmalıdır" diyerek durumu eleştirdi. Candan Bayar İdiz ise, "Halkı denize küstürdüler. Girişi kapatarak halkın burayı kullanmasını engelliyorlar" şeklinde tepki gösterdi. Diğer bir site sakini Şule Saymaz, "Durum ortada; yetkililer gerekeni yapmadı" diyerek çağrıda bulundu.

Çeşme'deki bu sorun, kıyıların korunması ve halkın denizle buluşma hakkı açısından önemli bir tartışma konusu olmaya devam ediyor.