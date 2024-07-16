İzmir’in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınında 3 kişinin yaşamını yitirmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı. Yangın, Alaçatı Mahallesi'nde bir evde yapılan çalışma sırasında başlamıştı.

İzmir’in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi Delikli Koy mevkiinde dün saat 11.30 sıralarında başlayan orman yangını, bölgede büyük hasara yol açtı. Yangın, bir evde hızar makinesiyle yapılan çalışmalar sırasında başladı. Evin çevresindeki otluk alan alevler tarafından tutuşarak ormanlık alana sıçradı. Alevlerin hızla yayıldığı yangına, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yoğun bir müdahale başlatıldı. İki uçak, dört helikopter, on altı arazöz, üç su ikmal aracı, üç dozer ve bir yer ekibi ile yapılan havadan ve karadan müdahaleler sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangının söndürülmesinin ardından yapılan arama çalışmalarında, kanser hastası 68 yaşındaki Mesut Coşkunöz, oğlu Hilmi Coşkunöz (38) ve yeğeni Mine Elmas’ın (35) cansız bedenlerine ulaşıldı. Bu trajik olay, bölgede büyük üzüntü yarattı ve yangının neden olduğu hasarın boyutlarını gözler önüne serdi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi ve mahkeme tarafından yapılan inceleme sonucu 2 kişi tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürdürülüyor.