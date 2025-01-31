Çeşme, ekolojik dengesini bozacağı ve değerli arazilerini tehlikeye atacağı gerekçesiyle yeni bir enerji projesine karşı çıkıyor. Sabancı Grubu tarafından yapılması planlanan Rüzgar Enerji Santrali (RES) projesi, Çeşme Çevre Derneği Başkanı Ahmet Güler'in sert eleştirilerine maruz kaldı. Projenin Çeşme’nin doğal yapısına zarar vereceğini savunan çevreciler, 10 Şubat'ta yapılacak olan ÇED toplantısını protesto etmeye hazırlanıyor.

Çeşme, doğal dengesini kaybetmemeli

Çeşme Çevre Derneği Başkanı Ahmet Güler, proje ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, bölgenin ekolojik dengesinin zarar göreceğini vurguladı. Güler, "Türkiye’de binlerce dağ ve bozkır varken, neden Çeşme'nin en değerli arazilerine göz dikiliyor? Çeşme bir enerji üretim üssü değildir, buradaki doğal dengeyi bozacak tesislere karşıyız," ifadelerini kullandı. Başkan Güler, projenin Çeşme’ye hiçbir fayda sağlamayacağını, aksine arkeolojik ve doğal alanların zarar göreceğini belirterek, bu tarz projelerin bölgenin kültürel ve ekolojik zenginliğine zarar verdiğine dikkat çekti.

Projenin hedefi nedir?

Sabancı Grubu, 5,81 hektar alanda üç ayrı GES sahası kurmayı ve bu alanlara toplamda 18 bin 613 güneş paneli dikmeyi planlıyor. Ancak, proje alanının büyük bir kısmı doğal SİT alanı ve aynı zamanda tarım arazisi olarak belirlenmiş. Bu durum, çevreciler tarafından ciddi bir endişe kaynağı olarak gösteriliyor. Ayrıca, projenin gerçekleşmesi halinde 4 hektarlık alanın daha kamulaştırılacağı da ifade ediliyor.

ÇED toplantısı protesto edilecek

Çeşme Çevre Derneği ve Başkan Güler, 10 Şubat’taki ÇED toplantısını protesto etme kararı aldı. Dernek, bu tür projelerin yalnızca bölgedeki doğal zenginlikleri değil, aynı zamanda yerel halkın yaşam kalitesini de tehdit ettiğini savunuyor. Çevreciler, yerel halkın bu tür projelerdeki söz hakkına saygı gösterilmesi gerektiğini belirtiyor.