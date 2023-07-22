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Yangını çıkardığı şüphesiyle K.Ç, Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İzmir'de zamlara ve vergi artışlarına tepki, hükümete çağrı

İzmir'de zamlara ve vergi artışlarına tepki, hükümete çağrı

Bir kişi gözaltı nda

İhbar üzerine olay yerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 17 arazöz, 4 su ikmal, 3 dozer ve 5 yer ekibi sevk edildi. TOMA araçlarının da destek verdiği söndürme çalışmalarına sabah saatlerinde helikopterler de katıldı.

Musalla Mahallesi'ndeki Ulusoy Limanı'nın arkasında çam ağaçlarının da bulunduğu makilik alanda yangın çıktı.