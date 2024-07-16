İzmir'in Çeşme ilçesinde Alaçatı Mahallesi'nde dün meydana gelen orman yangınıyla ilgili gözaltına alınanların sayısı 5'e yükseldi. Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yangına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle daha önce gözaltına alınan 4 kişinin işlemleri tamamlandı. Soruşturma sürecinde bir kişi daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 5’e çıktı. Bu şüpheliler, adliyeye sevk edilerek yargı önüne çıkarıldı.

Yangının detayları

Dün Alaçatı Mahallesi Deliklikoy mevkisinde çıkan yangın, yoğun müdahaleler sonucunda söndürülebildi. Ancak yangının ardından yapılan incelemelerde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. İzmir Valisi Süleyman Elban, yangının bir bahçede yapılan kaynak ve hızar işleri sırasında sıçrayan kıvılcımlardan çıktığını belirtti. Vali Elban, olayla ilgili olarak ilk etapta 4 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Yangının çıkış sebebi ve sorumlularına ilişkin soruşturma devam ediyor.