Çeşme, bu yıl da rengârenk ışıkları ve enerjik etkinlikleri ile yılbaşı kutlamalarının vazgeçilmez adresi olmaya hazırlanıyor. Belediye Başkanı Lâl Denizli, herkesi bu özel geceyi birlikte kutlamaya davet ediyor.

Çeşme, 2025’e girerken yeni yıl coşkusunu doruklarda yaşatmak için hazırlıklarını tamamladı. Caddeler, meydanlar ve sokaklar özenle süslendi, rengârenk ışıklarla donatıldı. 26 Aralık'ta başlayan Yılbaşı Panayırı, Cumhuriyet Meydanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor ve Çeşme’yi eşsiz bir yılbaşı atmosferine büründürüyor.

DJ performanslarıyla coşkulu kutlamalar

31 Aralık gecesi ise, Çeşme’nin farklı noktalarında düzenlenecek DJ performanslarıyla yeni yıla enerjik bir başlangıç yapılacak. Cumhuriyet Meydanı’nda DJ Koray ve Alaçatı’da DJ Burak Cilt, unutulmaz bir müzik şöleni sunarak yılbaşı coşkusunu zirveye taşıyacak.

Başkan Denizli'den davet

Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, tüm Çeşmelileri ve misafirleri bu unutulmaz geceye davet ederek, “2025 yılının herkese sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Yeni yıl heyecanını birlikte paylaşmak için sizleri Çeşme’ye bekliyoruz” dedi.