Arkas, İzmir’e kazandırdığı sanat merkezlerinde sanatseverlerle buluşturduğu sergiler ve etkinliklerle “İzmir’in Sanat Rotası” olma yolunda attığı adımlara bir yenisini daha ekleyerek beşinci sanat merkezini İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı’da ziyarete açtı.

Açılışını kalıcı ve süreli olmak üzere iki farklı sergiyle gerçekleştiren Arkas Sanat Alaçatı, yıl boyunca bu sergilere paralel tasarlanan sanatçı konuşmaları, seminer, atölye gibi etkinliklerle sanatseverlerle buluşacak. Merkezin içinde bulunan Monreve Patisserie ise ziyaretçiler için keyifli bir durak olacak.

Müjde Unustası-Pierre Vasarely-Lucien Arkas-Lal Denizli-Merve Arkas

Arkas ile Çeşme Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında Çeşme Belediyesi’ne ait arazinin 30 yıllığına Arkas’a tahsis edilmesiyle faaliyete geçen merkezin Çeşme’nin kültür-sanat etkinliklerini zenginleştirmesi amaçlanıyor.

Basın toplantısında konuşan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, “Lucien Arkas, Çeşme’ye kazandırmış olduğunuz bu yapı buradaki kültür sanat hayatının gelişimi açısından çok değerli bir yatırım. Yalnızca İzmir değil, tüm dünyada Lucien Bey’in sanatla buluştuğu noktalar var. Kendisi İzmir için olduğu kadar Türkiye için çok önemli bir insan. Hiçbir çıkar gözetmeksizin sanatı Çeşme ile buluşturması bizler ve gelecek nesillerimiz için son derece kıymetli. Çeşme’yi yalnızca iki ayla sınırlamamız burada sahip olduğumuz birçok güzelliğe, kültür mirasına haksızlık olur. Ailelerin kış aylarında da akıllarına Çeşme gelsin istiyoruz. Bunun için hem yazın hem kışın sanatla sosyalleşebilecekleri alanlar olması gerekiyor. Bu yatırımla buluşmaların, kültür sanat etkinliklerinin Çeşme halkının buluşabileceği bir alan yaratmış olduk. Ben Çeşme Belediye Başkanı olarak böyle bir girişimin açılışını gerçekleştirmekten büyük bir onur ve gurur duyuyorum. Dilerim burada Çeşme Belediyesi ve Arkas iş birliği daha nice Çeşme’nin gelecek yatırımlarına aydınlık katacak günlere vesile olur” dedi.

Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, “Arkas Sanat Alaçatı bizim 5. sanat merkezimiz. İzmir’de ilk sanat merkezimizi 2011 yılında açtık. 13 yıl evvel başladık sanata yatırım yapmaya, bununla da bitmiyor, devam edeceğim. Çeşme’nin yalnızca 2 ay değil tüm yıl akıllara gelmesi lazım. İnsanların yaz-kış ziyaret edebileceği, her disiplinden, kültür-sanat etkinliklerine ve sanat buluşmalarına ev sahipliği yapabilecek bir sanat merkezi tasarladık. İki sergi salonumuz var. Biri kalıcı diğeri geçici sergi olarak sanatseverlere hizmet verecek. Kalıcı sergimiz, 2017 yılında önce İstanbul’da ardından da İzmir’de Arkas Sanat Merkezi’nde açtığımız Victor Vasarely sergisi. Op Art akımının öncüsü ve benim çok sevdiğim bir sanatçı. Torunu olan aynı zamanda Fondation Vasarely direktörü Pierre Vasarely benim dostum. Orada da Lucien Arkas Salonu’nda Arkas Sanat Koleksiyonu’nda eserler sergileniyor. İzmir’in ve hatta Türkiye’nin kültür-sanat ortamındaki en büyük ihtiyaçlardan biri de genç sanatçıların, izleyiciyle buluşacakları mekanların sayıca artması. Yeni mekânımız Arkas Sanat Alaçatı’da bu ihtiyaca çözüm olmayı hedefledik. Süreli sergimizi ise genç sanatçılara, modern ve çağdaş sanata yer verecek şekilde kurguladık. Yeni Topraklar/New Lands başlıklı özel koleksiyonlardan derlenmiş uluslararası çağdaş sanat sergisi ile genç sanatçılara da destek olmayı amaçladık. Bütün müzelerin muhakkak bir kafesi vardır. Hem sanat merkezini gezsinler hem oturup sohbet edebilsinler. İçindeki Monreve Patisserie sanat merkezini ziyaret edenler için buluşma alanı olsun istedik” diye konuştu.

Monreve Grup Yönetim Kurulu Başkanı Merve Arkas, “Arkas Sanat Alaçatı, Çeşme’nin kültür-sanat ortamı adına çok büyük bir kazanım. Bu kadar kıymetli bir oluşum içinde Monreve Group olarak yeni projemizi lanse etmekten mutluluk duyuyoruz. Monreve Patisserie, Arkas Sanat Alaçatı’nın içinde sanatseverler için keyifli bir sosyalleşme alanı olarak tasarlandı. Hedefimiz, sergileri izlemeye ya da etkinliklere katılmaya gelen misafirlerimizin buradaki vakitlerini daha keyifli kılmak. Monreve Group olarak yaptığımız her işte sanata dokunmaya değer veriyoruz. Arkas Sanat ve Monreve Patisserie arasındaki bu iş birliğini de bundan sonra açılacak diğer sanat merkezlerinde sürdürmeyi planlıyoruz” dedi.

Arkas Sanat Alaçatı hakkında bilgi veren Arkas Sanat Direktörü Müjde Unustası, “Arkas’ın sanat merkezleri birbiriyle diyalog halinde olsa da her birinin kendi içinde ayrı dünyası, ayrı odak noktaları var. Arkas Sanat Alaçatı’da da Çeşme’nin dinamizmine yakışır bir odak noktasıyla ilerlemek istedik; merkezi, modern ve çağdaş sanata alan açacak şekilde kurguladık. Lucien Arkas Sergi Salonu’nda Arkas Sanat Koleksiyonu’ndan derlenmiş bir Victor Vasarely seçkisini kalıcı olarak ziyaretçilerle paylaşacağız. Victor Vasarely, 20. yüzyılın sanat dünyasında iz bırakan, geometrik desenler ve optik illüzyonlar üzerine yaptığı çalışmalarıyla tanınan bir sanatçı. Op Art akımının kurucusu olarak kabul ediliyor. Sanatçının farklı dönemlerinden resim, duvar halısı ve heykel olmak üzere 30 eserinden oluşan bir seçkiyi sergiliyoruz. Taptaze inşa ettiğimiz bu binada genç bir bakış açısıyla hareket etmek, onların sanatı algılayış biçimlerini ziyaretçilere sunmak istedik ve ilk süreli sergimiz Yeni Topraklar’da 40 yaş altı 155 sanatçının 157 eserini bir araya getirdik. Sergi, Dr. Necmi Sönmez küratörlüğünde ve Arkas Sanat ekibi tarafından Türkiye’den ve dünyadan 29 özel koleksiyondan derlenerek hazırlandı” dedi.

Fondation Vasarely Direktörü Pierre Vasarely ise sergi açılışında yaptığı konuşmada , “Lucien Arkas ile tanışıklığımız yaklaşık 13 sene önceye dayanıyor. Çeşme’ye üçüncü gelişim. 4-5 sene önce geldiğimde burada bir sanat mekânı yoktu. Lucien Arkas gibi bir değere sahip olduğunuz için çok şanslısınız. Lucien Arkas’ın sanat sevgisi aslında çok farklı alanlara yayılıyor ve onun koleksiyonunu ilk kez Lodeve’de görme şansım oldu, post-empresyonistlere ait birçok eseri görünce çok etkilendim. Bizim aynı zamanda Aix-en Provence’ta da bir iş birliğimiz var. Gerek sergiler gerekse vakfın sürdürülmesi konusunda Lucien Bey’in büyük katkıları var. Serginin çok başarılı olmasını ve sizler tarafından ziyaret edilmesini diliyorum. Aynı şekilde genç sanatçıların da desteklenmesini çok önemli buluyorum” diye konuştu.