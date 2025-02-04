Geçtiğimiz perşembe günü pek çok basın mensubu arkadaşımla birlikte Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli’nin bir otelde gerçekleştirdiği basın toplantısına katıldık.

Alaçatı doğumlu olduğum için kendisi ile hemşeriliğimiz var. Aile büyüklerimizin yakınlığı da.

İlk kez karşılaşacağım için toplantıya giderken oldukça heyecanlıydım.

Sonunda tanıştık. Tüm basının toplandığı büyük salona gelişi, herkesle birebir ilgilenmesi ve bu yaklaşımını daha sonraki süreçte de devam ettirmesi (detaylarıyla takip ettim) mütevazı kişiliğinin aynası gibiydi.

Kürsüdeki yerini aldıktan sonra görüntülü olarak icraatlarını anlatmaya başladı.

Böylece görev yaptığı 10 ayın değerlendirmesini ve sonraki projelerini dinleme fırsatımız oldu.

Oldukça uzun süren konuşmasında, konulara hakimiyeti ve kararlılığı dikkat çekiciydi.

Biliyorsunuz, Alaçatı 2014 yılına kadar ilçeydi bu yıldan sonra mahalle oldu. Ancak barındırdığı pek çok özellik nedeniyle Çeşme’nin, adını böylesine duyurmasında önemli payı vardı. Özellikle meşhur rüzgarları nedeniyle sörfçülerin vazgeçemedikleri bu tatil beldesinin gelecekte dünya markası olması için Lal Denizli’nin de katkısının çok fazla olacağı net görülüyordu. Bu noktada başarılı olacağına şimdi inancım daha da arttı.

Çeşme halkına yönelik başlattıkları birebir iletişim ağı, tarıma yönelik organizasyonlar, alt yapının ciddi boyutlarda ele alınması ve en önemlisi İzmirgaz ile yapılan görüşmeler sonucunda 5 km mesafede başlayan çalışmalar tamamlandığında şubat ayında Çeşme doğalgaza kavuşacak.

Ve daha pek çok bitmiş veya bitecek olan projelerini anlatan Başkan Denizli konuşmasının bitiminde basının sorularını yanıtlamaya başladı.

Bu bölümde soruların büyük kısmı günceldi ve sürpriz olmadı. Ancak yanıtları oldukça ilgi çekiciydi. Bunların neler olduğunu da anlatacağım.

Önemli sorulardan biri; Bolu Kartalkaya’da yaşanan ve 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği yangın sonrasında gündemin zirvesinde yer alan denetim konusuyla ilgiliydi.

Yani, “siz bu konuda ne yaptınız veya yapacaksınız?” Sorusu ile başlamış oldu ikinci bölüm.

Çeşme’de turizm faaliyetinde bulunan otellerin Turizm Bakanlığı’na bağlı olduğuna dikkat çeken Başkan Denizli, konuyla ilgili olarak bakanlığa gerekli yazıyı gönderdiklerini ifade ederek, göreve geldiklerinden itibaren hiç kimseye itfaiye raporu yenilenmeden ruhsat vermediklerinin altını çizdi. Başkan Denizli konuşmasını şöyle sürdürdü, “Hem Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ilgili yazımızı gönderdik hem de İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ortak olarak İtfaiye Daire Başkanlığı ile kapsamlı denetimleri birlikte yapacağız. Biz İtfaiye raporlarının ruhsat devirlerinde dahi güncel olma prensibini 4 Nisan günü itibariyle Ruhsat Müdürlüğümüzde bu şekilde hayata geçirdik. Bizim dönemimizde verilen hiçbir ruhsat İtfaiye Raporu yenilenmeden verilmedi”

Bu yanıt gerçekten de rahatlattı içimizi. Çeşme’de geçmişe yönelik de geniş çaplı bir denetim başlıyor.

Aslında sadece turistik bölgelerde değil ülkemizin her köşesindeki tüm oteller denetlenmeli ve can güvenliği sağlanmalı.

Bir diğer soru da; Çeşme Belediyesi’nin borcu ile ilgiliydi.

Başkan Denizli, “Borçsuz belediye yok” diye söze başladı ve şöyle devam etti, “Ancak devraldığımız borcun zorluğu şu anda kurumların kurduğu baskıyı konuşmak için değil de ne yaptığımızı anlatmak için bu toplantıda konuşmayı daha uygun buldum. Biz dertlerimizi anlatmak için değil de icraatlarımızı anlatmak için bu görevlere seçildik”

Çeşme’nin ilk kadın başkanı Lal Denizli’nin bu yanıtı çok önemliydi. Çünkü yıllarca seçim sonraları toplantılarına katıldığım yeni seçilmiş bazı başkanlar bu soruya yanıt verirlerken bir önceki başkanı eleştirerek, “Şu kadar borç bırakmış” diye şikayet etmişlikleri olmuştur.

Bu anlamda Başkan Denizli’yi kutlamak istiyorum. Çünkü muhakkak ki onunda söyleyeceği epey bir şeyler olabilirdi ancak o sustu, içine attı ve konuyu değiştirdi.

Çok beğendiğim bir söz vardır, “Sustuğun hiçbir cümleden, Konuştuğun kadar pişman olmazsın” der. Bence bu oldukça değerli bir davranıştı.

Parti ayrımı yapmadan söylüyorum, “Keşke herkes bu büyüklüğü gösterebilse”

Sonuç: Belirli aşamalarda zaman zaman eleştirildiğini hatırlıyorum. Bugün ise, çok farklı bir kadın başkanı tanıdım. İlerisi için şimdi daha umutluyum nede olsa o da bir Çeşmeli ve Çeşme çok şanslı.