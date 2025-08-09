İzmir’in Çeşme ilçesinde uzun yıllardır devam eden içme suyu sorununa çözüm getirecek Karareis Barajı ve Salman Göleti Ortak Deposu, İletim Hattı ve Arıtma Tesisi projesi tamamlanarak hizmete girdi. Projenin açılışı sonrası değerlendirmelerde bulunan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, yatırımın yaklaşık 1,7 milyar TL’lik bütçeyle hayata geçirildiğini ve Çeşme’ye yılda 3,74 milyon metreküp içme suyu kazandıracağını belirtti.

Saygılı, proje kapsamında 33 bin 689 metre uzunluğunda farklı çaplarda çelik boru döşendiğini, 2’si 1000 m³, 1’i ise 500 m³ kapasiteli toplam 3 yükleme deposu inşa edildiğini aktardı. Ayrıca 3 terfi merkezi, çeşitli sanat yapıları ve günlük 23 bin 760 m³ kapasiteli modern bir arıtma tesisinin de hizmete alındığını söyledi.

“İzmir’e 23 yılda 221 tesis”

Açıklamasında AK Parti iktidarının İzmir’e kazandırdığı yatırımlara da değinen Saygılı, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, son 23 yılda İzmir’e 36 baraj, 10 gölet, 9 yeraltı depolama tesisi, 51 sulama tesisi, 5 içme suyu tesisi ve 109 taşkın koruma tesisi olmak üzere toplam 221 tesis kazandırdık. Şu an 10 baraj-gölet ve 6 sulama tesisi inşaatı sürüyor, 6 gölet-baraj ve 3 sulama tesisi de proje aşamasında. Her yatırımımız İzmir için, her çalışmamız İzmirli için” dedi.

Saygılı, Çeşme’nin su sorununu kökten çözmeyi hedefleyen bu yatırımın, bölgenin hem günlük yaşamını hem de turizm potansiyelini güçlendireceğini sözlerine ekledi.