İzmir'in popüler turizm merkezi Çeşme, 9 günlük bayram tatilinde yoğun bir ziyaretçi akınına uğradı. Çeşme Belediyesi'nin açıkladığı verilere göre, bu süre zarfında tam 288 bin 615 araç ilçeye giriş yaptı. Oteller tamamen dolarken, nüfus 1 milyona dayandı. Yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle özellikle Mavi Bayraklı Ilıca Plajı tıklım tıklım doldu.

En çok tercih edilen yer Alaçatı

Turizmin marka isimlerinden Alaçatı, bu bayram tatilinde de en çok tercih edilen yerlerden biri oldu. Tarihi dokusuyla ünlü Alaçatı sokaklarında adeta insan seli yaşandı. 14 Haziran Cuma gününden 23 Haziran Pazar günü gece yarısına kadar, Alaçatı ve Çeşme otoyol gişelerinden 288 bin 615 araç Çeşme'ye giriş yaparken, 244 bin 704 araç da çıkış yaptı. Bu yoğunluk, Çeşme'nin turizmde ne kadar önemli bir noktada olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.