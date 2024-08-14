Çeşme'nin gözde yat yarışı Arkas Aegeanlink Regatta, bu yıl sekizinci kez yelken tutkunlarını ağırlıyor. Arkas, EAYK, IC Çeşme Marina, Türkiye Yelken Federasyonu, Çeşme Belediyesi ve Kaymakamlığı'nın desteğiyle gerçekleşen etkinlik, Çeşme Marina Yacht Club’ta düzenlenen açılış kokteyli ile başladı. Ana sponsor Arkas Line’ın yanı sıra Corendon Airlines, Cevher ve FAMM Urla da co-sponsor olarak katkı sağlıyor.

Çeşme’de spor bir tutku

Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı açılışta, turizm, eğlence, spor ve gastronomi gibi alanlarda yıl boyunca etkinliklere ev sahipliği yapan Çeşme’nin, spora duyarlı bir topluluk olduğunu vurguladı. Belediye Başkanı Lâl Denizli ise, “Spor toplumların temel taşlarından biridir. Daha sportif bir Çeşme için var gücümüzle çalışacağız,” dedi.

Dostluk ve rekabet bir arada

Ege Açıkdeniz Yat Kulübü Komadoru Ramazan Karakundakoğlu, yarışların yelken sporunu teşvik ettiğini belirterek, “Arkas Aegeanlink Regatta, misyonumuzu destekliyor. Dostça rekabetin yaşanacağı bu yarışlarda yeni dostluklar kuracağız,” ifadelerini kullandı. IC Çeşme Marina Genel Müdürü Toker Gürer de organizasyonun turizme olumlu katkılar sağlayacağını belirterek, tüm katılımcılara başarılar diledi.

Konserlerle eğlence doruğa çıkacak

Yarışın ilk günü, Çeşme-Alaçatı rotasında Cevher Yarışı ile başladı. İkinci gün Corendon Airlines Kupası için mücadele eden takımlar, üçüncü gün J70 sınıfı yatların rekabetini izledi. Beş günlük yarışlar sonunda, kapanış partisiyle kazananlar kupalarına kavuşacak ve Mirkelam’ın konseri ile eğlence doruğa çıkacak.