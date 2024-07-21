Çeşme, yaz sezonunda ziyaretçi akınına uğrayan bir tatil merkezi olarak, zaman zaman fiyat tarifeleriyle gündeme geliyor. Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ÇESO) Başkan Yardımcısı Cemil Derici, fiyatlara yönelik eleştirilere yanıt vererek, fiyat tarifelerinin ve hizmet kalitesinin önemine vurgu yaptı.

“Fiyat tarifelerini görerek alışveriş yapın”

Çeşme esnafına yönelik pahalılık eleştirilerinin haksız olduğunu belirten Derici, "İşyerlerinin girişlerinde ve masalarda fiyat tarifeleri bulunuyor. Tüketiciler fiyatları görerek alışveriş yapıyorlar. İnsanlar fiyat tarifelerine bakar, bütçesine uygunsa oradan alışverişini yapar" dedi. Özellikle dondurma fiyatlarının eleştirildiğini belirten Derici, "Çeşme’de 50 liraya da, 150 liraya da dondurma var. Fiyatları belirleyen etkenler; kullanılan malzeme, ürün kalitesi ve işyeri kiralarıdır" dedi.

“Şikayetleriniz geçersiz”

Derici, Çeşme’deki beach club ücretlerinin yüksekliğinden de şikayet edildiğini belirterek, "Beach clublara giriş ücreti bin TL, içeride harcama limiti 2 bin TL ve otopark ücreti alınıyor. Ancak fiyatlardan şikayet edenler yine de bu beach clublara girmek için kuyruk oluşturuyorlar" dedi. Derici, bu durumu Kurban Bayramı’nda gördüklerini ve pahalı buldukları yerler için kuyrukta bekleyenlerin bu şikayetlerinin geçersiz olduğunu ifade etti.

“Çeşme’de hizmet kalitesi farklı”

Derici, son dönemde Çeşme ve Yunan adalarındaki fiyatların karşılaştırıldığını belirterek, "Yunanistan bizim insanımız kadar kendi reklamını yapmıyor. Sakız adasıyla komşuyuz ve yıllardır gider geliriz. Deniz ürünleri ve mezeler neredeyse Çeşme’dekiyle aynı fiyat. Fakat hizmet farkımız çok fazla. Bizim restoranlarımız gerçekten çok güzel. Aldığınız hizmetle ödediğiniz paraya bakacaksınız" dedi. Ayrıca, vize ve ulaşım maliyetlerinin de yüksek olduğunu belirten Derici, Yunan adalarına gidenlerin genellikle yeşil pasaportlu ya da günübirlikçi olduğunu söyledi.