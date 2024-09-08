Çeşme Turistik Otelciler Birliği’nin (ÇEŞTOB) genel kurulunda seçimi kazanan Orhan Belge ve ekibi, ilk yönetim kurulu toplantısını Reges a Luxury Collection Resort & SPA’da gerçekleştirdi. Yönetim Kurulu Başkanlığına oy birliği ile seçilen Orhan Belge, Çeşme’nin turizmdeki potansiyelini artırmak için çalışacaklarını belirtti.

Yeni yönetim göreve başladı

24 Ağustos 2024’te gerçekleşen genel kurulda göreve gelen Orhan Belge ve ekibi, ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımını yaptı. Ebru Tuğgan ve Ozan Atilla başkan yardımcılıklarına, Kerem Ünsal genel sekreterliğe, Halit Çalış ise sayman üyeliğe getirildi.

“Fuarlarla Çeşme’yi parlatacağız”

Toplantıda ulusal ve uluslararası turizm fuarlarına katılımın önemine değinen Orhan Belge, Çeşme’nin turizmdeki güçlü yanlarını öne çıkaracaklarını söyledi. Belge, “Çeşme, güzelliği ve cazibesiyle kıskanılan bir destinasyon. Bu yeni dönemde fuarlara güçlü bir katılım sağlayarak, Çeşme’yi daha da parlatacağız” dedi.

Üyelerle sıkı bağ kurulacak

ÇEŞTOB’un yeni yönetimi, üyeleriyle daha sıkı ilişkiler kurmak için “Yeni Dönem Buluşması” düzenlemeyi planlıyor. Orhan Belge, “Kaymakamlığımız, belediyemiz, emniyetimiz ve esnaf odamızla yakın iş birliği içinde olacağız. Çeşme’yi sadece yerli değil, yabancı turistle de beslemek mecburiyetindeyiz” diye konuştu.

2024 sezonunu değerlendiren Belge, “2023 yılını yakaladık ancak 2019’un gerisinde kaldık. Hedefimiz 2025 yılında büyük bir atılım yapmak. Çeşme, benzersiz doğası ve kaliteli hizmet anlayışıyla kendisiyle yarışan bir destinasyon. Olumsuz algıları aşarak turizmi hak ettiği seviyeye çıkaracağız” ifadelerini kullandı.