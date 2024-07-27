Aşure, Türk mutfağının köklü ve geleneksel tatlılarından biridir. Özellikle Muharrem ayında yapılan aşure, hem lezzeti hem de anlamıyla sofraların vazgeçilmezi olur. İşte sizlere, evde kolayca hazırlayabileceğiniz klasik bir aşure tarifi!

Buğdayı Hazırlayın: Aşurelik buğdayı bir gece önceden suya koyarak bekletin. Ertesi gün suyu süzün ve taze su ile haşlayın. Buğday yumuşayana kadar pişirin.

Baklagilleri Hazırlayın: Nohut ve kuru fasulyeyi bir gece önceden suya koyarak bekletin. Ertesi gün suyu süzün ve taze su ile ayrı ayrı haşlayın.

Pirinç ve Meyveleri Ekleyin: Haşlanmış buğdayın üzerine pirinci ekleyin ve karıştırarak pişirmeye devam edin. Pirinçler piştikten sonra kuru kayısı, kuru üzüm, tarçın ve karanfili ekleyin. Paris 2024 Olimpiyat sofrasında kuş sütü eksik!

Şeker ve Kuruyemişler: Şekerin tamamını ekleyin ve karıştırın. Şekerin erimesi için kısık ateşte pişirmeye devam edin. Ardından haşlanmış nohut ve kuru fasulyeleri ekleyin.

Son Dokunuşlar: Aşureyi kaselere dökün ve soğumaya bırakın. Üzerini ceviz, fındık, nar taneleri ve isteğe bağlı olarak daha fazla kuru üzüm ile süsleyin.