Aşure, Türk mutfağının köklü ve geleneksel tatlılarından biridir. Özellikle Muharrem ayında yapılan aşure, hem lezzeti hem de anlamıyla sofraların vazgeçilmezi olur. İşte sizlere, evde kolayca hazırlayabileceğiniz klasik bir aşure tarifi!
Malzemeler:
- 1 su bardağı aşurelik buğday
- 1/2 su bardağı nohut (bir gece önceden ıslatılmış)
- 1/2 su bardağı kuru fasulye (bir gece önceden ıslatılmış)
- 1 su bardağı kuru kayısı (doğranmış)
- 1 su bardağı kuru üzüm
- 1 su bardağı fındık (kavrulmuş ve doğranmış)
- 1 su bardağı ceviz (kavrulmuş ve doğranmış)
- 1 su bardağı nar taneleri
- 1 su bardağı şeker (isteğe bağlı olarak artırılabilir)
- 1 çay bardağı pirinç
- 1 tatlı kaşığı tarçın
- 1 çay kaşığı karanfil
- 2 litre su
Yapılışı:
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Buğdayı Hazırlayın: Aşurelik buğdayı bir gece önceden suya koyarak bekletin. Ertesi gün suyu süzün ve taze su ile haşlayın. Buğday yumuşayana kadar pişirin.
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Baklagilleri Hazırlayın: Nohut ve kuru fasulyeyi bir gece önceden suya koyarak bekletin. Ertesi gün suyu süzün ve taze su ile ayrı ayrı haşlayın.
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Pirinç ve Meyveleri Ekleyin: Haşlanmış buğdayın üzerine pirinci ekleyin ve karıştırarak pişirmeye devam edin. Pirinçler piştikten sonra kuru kayısı, kuru üzüm, tarçın ve karanfili ekleyin.
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Şeker ve Kuruyemişler: Şekerin tamamını ekleyin ve karıştırın. Şekerin erimesi için kısık ateşte pişirmeye devam edin. Ardından haşlanmış nohut ve kuru fasulyeleri ekleyin.
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Son Dokunuşlar: Aşureyi kaselere dökün ve soğumaya bırakın. Üzerini ceviz, fındık, nar taneleri ve isteğe bağlı olarak daha fazla kuru üzüm ile süsleyin.
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Servis: Aşureyi tamamen soğuduktan sonra servise sunabilirsiniz. Tatlı soğudukça kıvamı daha da güzelleşecektir.